В России украли "Смерть с косой", которую власти поставили возле дороги

В понедельник, 16 сентября, скульптуру нашли неподалеку от торгового центра в Архангельске

В РФ появился дорожный знак в виде смерти с косой Фото: Открытый Архангельск

Двухметровую деревянную скульптуру "Смерти с косой", которая держит в руках знак ограничения скорости в 60 километров в час, поставили возле одного из торговых центров российского Архангельска по инициативе городских властей. По их замыслу, зловещая фигура должна напоминать водителям об осторожной езде. Об этом сообщает сайт 29.RU.

Однако композиция не простояла на своем месте и суток, исчезнув перед выходными. Сначала городские власти хотели написать заявление о краже в полицию, но в понедельник ее нашли неподалеку от торгового центра.

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Представитель администрации Архангельска Ирина Буйновская рассказала, что "Смерть с косой" отреставрируют и поставят на прежнее место.

Напомним, в Сумах на улицы вышел патрульный в костюме смерти с косой – он пытался объяснить пешеходам опасность нарушений на дорогах. Ранее мы также сообщали о решении запорожских властей бороться с пешеходами-нарушителями, сооружая заборы на самых опасных участках в центре города.

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