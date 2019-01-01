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В российской мужской колонии неожиданно родилась девочка

Прибывшие медики увезли маму с малышом в роддом

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:57
В мужской колонии родилась девочка Фото: depositphotos
В мужской колонии родилась девочка
Фото: depositphotos

В российской Новгородской области женщина родила ребенка во время свидания со своим мужем в колонии. У 23-летней супруги заключенного начались схватки поздним вечером 15 января в ИК-7. Она была на 7-8 месяце беременности, сообщает пресс-служба управления ФСИН по Новгородской области в России.

Инспектор, дежуривший в комнате длительных свиданий, незамедлительно вызвал скорую помощь, а сам вместе с напарником помогал роженице. Им оказывал содействие будущий отец ребенка, пока не приехали врачи.

"Мужчины находятся в небольшом стрессе после трудного ночного дежурства, но очень рады, что все закончилось благополучно", – рассказали в УФСИН о состоянии принимавших роды сотрудников колонии, добавив, что "они хоть и являются отцами, с такой ситуацией им пришлось столкнуться первый раз в жизни".

Женщина благополучно родила девочку весом около двух килограммов и ростом 43 сантиметра. Прибывшие медики увезли маму с малышом в роддом Великого Новгорода.

Напомним, ранее в Украине впервые родилась пятерня: одесситка подарила мужу троих мальчиков и две девочки. Матерью-героиней, которая порадовала страну и супруга сразу целой баскетбольной командой, стала 37-летняя одесситка Оксана Кобелецкая. 

Также мы писали, что в Днепре бабушка троих внуков родила сына. В родильном отделении больницы Мечникова появился на свет двенадцатый ребенок 42-летней Виктории Герасимовой. Теперь в семье Герасимовых девять сыновей, трое дочерей и трое внуков.

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Источник: Сегодня
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