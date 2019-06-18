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В самом пикантном месте: у известной певицы треснул костюм

Наряд порвался посередине на ее ягодицах, после этого певица переоделась в белый халат

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:06
С Карди Би произошел конфуз на сцене
С Карди Би произошел конфуз на сцене
Фото: bonnaroo.com

С выступающей на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси (США) американской хип-хоп-звездой Карди Би случился курьезный инцидент. У девушки на сцене неожиданно порвался концертный костюм, сообщает Daily Mail.

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Как пишет издание, исполнительница вышла на сцену в сверкающем разноцветном комбинезоне, который плотно облегал ее тело. Когда она танцевала, повернувшись спиной к зрителям, костюм порвался посередине на ее ягодицах. После этого певица переоделась в белый халат, из-под которого виднелось ее нижнее белье, и продолжила шоу.

Карди Би
Карди Би
Фото: bonnaroo.com

Выступление Карди Би на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival 2019 состоялось в воскресенье, 16 июня. 

Ранее "Сегодня" писали, как в подобной ситуации оказалась певица Бритни Спирс в Лас-Вегасе. Откровенный концертный костюм подвел артистку. Кроме того, мы рассказывали, как с экс-солисткой группы "Блестящие" произошел курьез на отдыхе.

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