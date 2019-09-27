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В сеть "слили" жуткое видео изнутри взорвавшейся Чернобыльской АЭС

Руины до сих пор источают радиацию, в 40 тысяч раз превышающую норму

Владимир Грисюк
Сегодня, 06:59
Чернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС
Фото: Depositphotos

В рамках презентации нового путеводителя по Чернобыльской зоне отчуждения объект посетила группа из 15 журналистов. Вскоре в интернете появилось видно из диспетчерской четвертого энергоблока ЧАЭС, на котором, среди прочего, показан разрушенный пульт управления атомной электростанции. Ролик обнародовало агентство Ruptly на своем канале в YouTube.

К слову, руины этой части электростанции до сих пор источают радиацию, в 40 тысяч раз превышающую норму. На представителей СМИ надевали специальные защитные костюмы и не позволяли им находиться у пульта управления более пяти минут.

Смотрите видео: Чернобыль превращают в туристическую зону

Напомним, 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария. В результате часть территории Украины, России и Белоруссии были загрязнены радиацией. Разрушенный реактор накрыли специальным саркофагом.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, по которому Чернобыльская зона отчуждения должна стать одной из точек экономического роста страны. Документ предусматривает создание зеленого коридора для туристов.

Также мы сообщали, что больше 70 тысяч туристов, 80% из которых иностранцы, побывали в зоне отчуждения ЧАЭС за последние восемь месяцев 2019 года. В Чернобыль приезжали граждане Сингапура, Чили, Мексики и Японии.

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Источник: Сегодня
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