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В сети показали "самое худшее предложение выйти замуж"

Ролик был снят в Нью-Йорке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:53
Предложение руки и сердца получилось неудачным. Фото: pixabay
Предложение руки и сердца получилось неудачным. Фото: pixabay

Американец Деннис Гэлвин (Dennis Galvin) сделал предложение своей девушке, пока она бежала свой первый марафон. На видео обратил внимание информационный портал CBS News.

Ролик был снят в Нью-Йорке. Медсестра Кэйтлин Каррэн (Kaitlyn Curran) была на 26-м километре дистанции, когда ее парень-пожарный перепрыгнул барьер для зрителей и упал перед ней на колено и протянул коробку с кольцом. На тот момент молодые люди встречались уже четыре года. Девушка расплакалась, согласилась, надела кольцо, обняла жениха и побежала дальше.

Однако, как пишет издание The Mirror, пользователи сети не оценили романтичный жест пожарного. Пользователи Twitter обвинили жениха в том, что он отвлек девушку от дистанции, испортил ее результат и "украл внимание, которое должно было достаться только ей". "И он даже не забрал висящую у нее на поясе кофту, которая была ей не нужна и мешала! Я бы отдала ему кольцо назад на финише", — категорично написала одна из юзеров.

Другие комментаторы отметили, что "это худшее предложение руки и сердца".

Напомним, парень выложил неудачный кадр со свадьбы и его фото назвали лучшим в миреПарень отметил трехлетие своей свадьбы, выложив в сеть фотографию с церемонии. Но вместо обычных поздравлений и милых комментариев получил кучу удивленных вопросов. А снимок быстро стал вирусным. 

Кроме этого, мы опубликовали для вас самые неудачные свадебные фото.  Эти снимки призваны демонстрировать красоту бракосочетания, однако в реальности они выглядят довольно пугающе.

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