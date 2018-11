В сети показали "самое худшее предложение выйти замуж"

Ролик был снят в Нью-Йорке

Американец Деннис Гэлвин (Dennis Galvin) сделал предложение своей девушке, пока она бежала свой первый марафон. На видео обратил внимание информационный портал CBS News.

Ролик был снят в Нью-Йорке. Медсестра Кэйтлин Каррэн (Kaitlyn Curran) была на 26-м километре дистанции, когда ее парень-пожарный перепрыгнул барьер для зрителей и упал перед ней на колено и протянул коробку с кольцом. На тот момент молодые люди встречались уже четыре года. Девушка расплакалась, согласилась, надела кольцо, обняла жениха и побежала дальше.

SHE SAID YES: A woman who was running in Sunday’s New York City Marathon was at mile 16 when her longtime boyfriend hopped over the barrier and dropped to one knee. She ended the day with a medal around her neck and a ring on her finger. https://t.co/8xbZ6P24RM pic.twitter.com/YizdEJYOhc