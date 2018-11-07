В сети показали "самое худшее предложение выйти замуж"

Ролик был снят в Нью-Йорке

Предложение руки и сердца получилось неудачным. Фото: pixabay

Американец Деннис Гэлвин (Dennis Galvin) сделал предложение своей девушке, пока она бежала свой первый марафон. На видео обратил внимание информационный портал CBS News.

Ролик был снят в Нью-Йорке. Медсестра Кэйтлин Каррэн (Kaitlyn Curran) была на 26-м километре дистанции, когда ее парень-пожарный перепрыгнул барьер для зрителей и упал перед ней на колено и протянул коробку с кольцом. На тот момент молодые люди встречались уже четыре года. Девушка расплакалась, согласилась, надела кольцо, обняла жениха и побежала дальше.

SHE SAID YES: A woman who was running in Sunday’s New York City Marathon was at mile 16 when her longtime boyfriend hopped over the barrier and dropped to one knee. She ended the day with a medal around her neck and a ring on her finger. https://t.co/8xbZ6P24RM pic.twitter.com/YizdEJYOhc — CBS Evening News (@CBSEveningNews) 5 ноября 2018 г.

Однако, как пишет издание The Mirror, пользователи сети не оценили романтичный жест пожарного. Пользователи Twitter обвинили жениха в том, что он отвлек девушку от дистанции, испортил ее результат и "украл внимание, которое должно было достаться только ей". "И он даже не забрал висящую у нее на поясе кофту, которая была ей не нужна и мешала! Я бы отдала ему кольцо назад на финише", — категорично написала одна из юзеров.

Другие комментаторы отметили, что "это худшее предложение руки и сердца".

Напомним, парень выложил неудачный кадр со свадьбы и его фото назвали лучшим в мире. Парень отметил трехлетие своей свадьбы, выложив в сеть фотографию с церемонии. Но вместо обычных поздравлений и милых комментариев получил кучу удивленных вопросов. А снимок быстро стал вирусным.

Кроме этого, мы опубликовали для вас самые неудачные свадебные фото. Эти снимки призваны демонстрировать красоту бракосочетания, однако в реальности они выглядят довольно пугающе.