В Швеции разразился скандал с ректором-мигрантом. Мужчина лишился всего

Журналистское расследование выявило, что Зафар Хамид жил двойной жизнью

История ректора Зафара Хамида всколыхнула Швецию. Мигрант из Афганистана, который стал любимцем Швеции: примерный педагог, носитель правильных европейских ценностей, герой ток-шоу и пример для всех мигрантов, как можно интегрироваться в общество – в один миг потерял все. Почему так получилось и что стало причиной таких серьезных изменений в его жизни, выяснила ведущая Юлия Галушка в программе "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24".

Ведущая "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлия Галушка Фото: пресс-служба

Журналистское расследование выявило, что Зафар Хамид жил двойной жизнью: образцово правильное поведение на публике и антисемитские, гомофобные комментарии в интернете. Скандал поставил точку в его карьере.

Что толкает людей к такому "двойному" поведению и как ректору удалось настолько успешно скрывать свои истинные мысли, подробнее в сюжете рассказал социальный психолог Игорь Гусев.

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Тем временем лучшим кондитером в мире стал 56-летний бельгиец.

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