В Швейцарии прошли состязания коров

Больше сотни буренок бодались за звание рогатой королевы в одном из сёл Швейцарии

В Швейцарии прошли состязания коров. Больше сотни буренок бодались за звание рогатой королевы в одном из сёл Швейцарии. Это ежегодное состязание. Коров выводят на поле, а те меряются силой. Организаторы утверждают, в отличие от состязаний быков, коровы редко ранят друг дружку. Они пытаются сдвинуть соперницу с места – наваливаясь изо всех сил. Та, что уступила позиции и развернулась первой, считается побежденной и уходит прочь.

Победительница получает специальный пояс со множеством звоночков, который носит всё лето.

Ранее сообщалось, что фермер из американского штата Айова занялся разведением карликовых коров, которых можно держать дома в качестве питомца.

46-летний фермер Дастин Пиллард много лет работал над выведением миниатюрных коров. При помощи селекции ему удалось уменьшить их размер в два раза. Высота животных, которых он разводит, не превышает 90 сантиметров. Он утверждает, что несмотря на это, его коровы совершенно здоровы.

Напомним, в США полицейские устроили спецоперацию, чтобы поймать корову.