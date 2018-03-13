В США подорвали Capital Plaza: появилось видео

В столице американского штата Кентукки снесли самое высокое здание. 28-этажная башня Capital Plaza была построена в 1972 году. В ней располагались офисные помещения. В последние годы со стен начали падать фрагменты облицовки, появились проблемы с канализацией.

Решение о сносе здания было принято еще 10 лет назад, однако осуществили задуманное только сейчас. Для подрыва башни потребовалось более 680 килограммов взрывчатки. Право нажать кнопку, чтобы устроить взрыв, власть продала с аукциона за $ 15 тыс. Деньги пойдут на помощь сиротам.

Напомним, взрыв телефона в руках у китайца сняли на видео. Смартфон взорвался в китайской ремонтной мастерской, когда работник попытался заменить батарею. Он хотел вытащить аккумулятор, но гаджет внезапно вспыхнул.

Кроме этого, мы писали, что в столице Венесуэлы прогремел взрыв рядом с колонной полицейских.

Генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила о семи пострадавших при взрыве в Каракасе полицейских и 4 сгоревших мотоциклах. Отмечается, что сработало самодельное взрывное устройство.