В старой церкви найдено послание для потомков. Рассказываем, что там написано

Авторами оказались маляры, которые когда-то красили этот храм

Во время ремонта в старой церкви бельгийского города Антверпен строители нашли послание из прошлого. Аккуратно свернутые записки (два листа бумаги) были спрятаны в спичечном коробке в специальном архитектурном элементе на потолке. Соответствующие фотографии опубликованы на официальной Instagram-странице города.

Авторами оказались маляры, которые когда-то красили эту церковь – Джон Янссен, Джул Гизелинк, Луи Шантрейн и Юл Ван Хемелдонк.

В письме мужчины рассказали о своей судьбе. Как выяснилось, все они пережили две войны: Первую и Вторую мировые. Чтобы помочь потомкам, маляры поделились своими советами на случай, если тем тоже придется столкнуться с вооруженными конфликтами.

"Мы бы хотели дать совет будущим поколениям, если война снова начнется. Чтобы выжить, всегда храните большие запасы еды. Особенно рис, кофе, муку, табак, зерно и пшеницу, – отмечают они. – И не забывайте наслаждаться, брать от жизни все. Увидимся, ребята!".

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Напомним, ранее мы рассказывали о британке из Лондона, которая поделилась со своими друзьями и знакомыми в Facebook подробностями невероятной истории. Дело в том, что она решила переклеить обои в одной из комнат своего дома. Когда девушка снимала старое покрытие, то наткнулись на рукописную записку – это было послание от предыдущего владельца.

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Кроме этого, мы писали, как рабочие из американского города Монклер, штат Нью-Джерси, во время ремонта в здании колледжа обнаружили внутри бутылки из-под пива записку, датированную 3 июля 1907 года.

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