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В сумочке у стюардессы нашли 500 граммов золота

Допустимая норма золота для провоза составляет всего 40 граммов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:13
Полиция в Индии нашла золото в сумочке у стюардессы
Полиция в Индии нашла золото в сумочке у стюардессы
Фото: Depositphotos

Стюардессу авиакомпании Air India задержали в аэропорту Индии после прибытия авиарейса из Лондона. Как оказалось, у женщины при досмотре багажа были обнаружены слишком тяжелые золотые украшения – два браслета из белого золота весом 500 граммов. При этом допустимая норма золота для провоза составляла 40 граммов, пишет The Indian Express.

Смотрите видео: секреты профессии стюардессы

При прохождении контроля стюардесса отбросила в сторону сумку и заявила, что она ей не принадлежит. Однако это опровергли видеозаписи, на которых женщина была снята с сумкой.

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Известно, что все украшения, которые превышают норму по весу, облагаются пошлиной. В настоящее время в отношении данного дела ведется расследование, а стюардесса арестована. 

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как пассажиры самолета, занимающейся сексом в уборной, попали в неловкую ситуацию из-за стюардессы с хорошим чувством юмора. Также мы раскрыли любопытные детали, каким образом стюардессы оценивают пассажиров в самолете

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