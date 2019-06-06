В Украине нашли необычное животное: фото
Эти животные обычно встречаются в странах Восточной Европе и в Азии
В южной части Харьковской области поймали перегузню, которая занесена в Красную книгу. На всю Украину их насчитывается около ста особей. Обычно животное встречается в Донецкой, Луганской и Запорожской областях, сообщает Харьковский курьер.
Перевязка имеет длину тела от 29 до 38 см и длину хвоста от 15 до 22 см, ее вес обычно составляет от 370 до 730 г. Эти животные обычно встречаются в странах Восточной Европе и в Азии. Они населяют сухие территории, где нет деревьев. Как правило живут в степях, пустынях и полупустынях.
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Перегузня – хищное животное, которое охотится по ночам. Обитает в норах – чаще это покинутые дома грызунов, расположенные в степной зоне, реже – в кустарниках или долинах рек. Глобальные климатические изменения и стихийная, неконтролируемая охота привели к тому, что это животное практически полностью исчезло с лица земли.
Ранее "Сегодня" писали, коллекция Одесского зоопарка пополнилась парой экзотических животных. Кроме этого, мы писали, что Минприроды удалось через суд вернуть лося в Красную книг.
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