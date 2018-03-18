В Украине отмечают День налоговика: поздравления в стихах

Сегодня, 07:15

Профессиональный праздник всех налоговиков был установлен на 18 марта и теперь отмечается как День работника налогового и таможенного дела Украины

Будущие налоговики. Фото: nusta.edu.ua
Будущие налоговики. Фото: nusta.edu.ua

Сегодня, 18 марта, отмечается День работника налогового и таможенного дела. Эта дата была установлена в 2013 году.

Согласно Указу президента Украины от 11 октября 2013 года №554/2013 "О Дне работника налогового и таможенного дела Украины" на поддержку инициативы Министерства доходов и сборов Украины, для обеспечения единства и целостности налоговой и таможенной политики государства, профессиональный праздник всех налоговиков был установлен на 18 марта и теперь отмечается как День работника налогового и таможенного дела Украины. 

Сайт "Сегодня" предлагает поздравления с Днем налоговика в стихах:

***

Налоговик – тут нечего лукавить.

Кому же, как ни вам, Украину воспитать?

По почте в этот день налог готов отправить

С открыткой вместе… – Мы хотим вам пожелать:

Любви – к закону и уюта в коллективе,

К бюджету – роста, верности – к стране.

Пусть не умрет на вас надежда во всем мире,

Быть вам всегда, и не бывать у вас беде

***

Сегодня свой день отмечает

Работник налоговой службы.

В Украине все понимают:

Ссориться с ним не нужно!

С праздником Вас налоговики".

"Успехов в работе, погоды приятной.

Налогов стабильных, казны необъятной.

Семейного счастья, зарплаты приличной,

Друзей самых верных, здоровья отличного!"

***

В день работников службы налоговой

Вам хочу пожелать не грустить,

Быть на службе прямыми и строгими,

А вне службы – счастливыми быть!

Чтобы дом ваш был полною чашею,

Чтобы близкие рядом- всегда!

Чтобы дни были счастьем украшены,

А тоска не пришла никогда".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 17 марта почитается память ирландского святого Патрика. Этот день является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. В Украине и во многих других странах мира его отмечают неофициально.
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Источник:

"Сегодня"

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