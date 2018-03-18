В Украине отмечают День налоговика: поздравления в стихах
Профессиональный праздник всех налоговиков был установлен на 18 марта и теперь отмечается как День работника налогового и таможенного дела Украины
Сегодня, 18 марта, отмечается День работника налогового и таможенного дела. Эта дата была установлена в 2013 году.
Согласно Указу президента Украины от 11 октября 2013 года №554/2013 "О Дне работника налогового и таможенного дела Украины" на поддержку инициативы Министерства доходов и сборов Украины, для обеспечения единства и целостности налоговой и таможенной политики государства, профессиональный праздник всех налоговиков был установлен на 18 марта и теперь отмечается как День работника налогового и таможенного дела Украины.
Сайт "Сегодня" предлагает поздравления с Днем налоговика в стихах:
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Налоговик – тут нечего лукавить.
Кому же, как ни вам, Украину воспитать?
По почте в этот день налог готов отправить
С открыткой вместе… – Мы хотим вам пожелать:
Любви – к закону и уюта в коллективе,
К бюджету – роста, верности – к стране.
Пусть не умрет на вас надежда во всем мире,
Быть вам всегда, и не бывать у вас беде
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Сегодня свой день отмечает
Работник налоговой службы.
В Украине все понимают:
Ссориться с ним не нужно!
С праздником Вас налоговики".
"Успехов в работе, погоды приятной.
Налогов стабильных, казны необъятной.
Семейного счастья, зарплаты приличной,
Друзей самых верных, здоровья отличного!"
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В день работников службы налоговой
Вам хочу пожелать не грустить,
Быть на службе прямыми и строгими,
А вне службы – счастливыми быть!
Чтобы дом ваш был полною чашею,
Чтобы близкие рядом- всегда!
Чтобы дни были счастьем украшены,
А тоска не пришла никогда".
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 17 марта почитается память ирландского святого Патрика. Этот день является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. В Украине и во многих других странах мира его отмечают неофициально.
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