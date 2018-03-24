В Украине скоро переведут часы на летнее время: названа дата

Украинцам придется спать на час меньше

Часы нужно перевести 25 марта. Фото: depositphotos.com

Переход с зимнего на летнее время в Украине состоится в 3 часа ночи 25 марта 2018 года (воскресенье). В ночь с 24 на 25 марта украинцы передвинут стрелки часов на час вперед. Таким образом, уже в это воскресенье украинцам придется спать на час меньше.

Стоит отметить, что переход на сезонное время проводится более чем в ста странах мира. Последней страной, которая отказалась от этого, стала Турция.

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Ранее считалось, что Украина последний раз переведет часы в 2012 году и останется во втором часовом поясе, но правительство не рассматривало этот вопрос.

У медиков существует ряд аргументов против перехода на зимнее время, в первую очередь касающихся негативного влияния на здоровье людей и малой доли искусственного освещения в общем энергопотреблении. Поэтому сезонный перевод часов в некоторых странах отменен.

Напомним, раньше мы писали о том, как легко адаптироваться к переводу времени.

Также в правительстве объяснили, как Украина будет дальше переводить часы.

Смотрите видео, почему в мире переводят часы:



