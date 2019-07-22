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В Украине впервые сыграли однополую свадьбу: фото и видео

Девушки подписали документы, которые отправят в Португалию, чтобы получить свидетельство о браке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:27
В Киеве впервые состоялся однополый брак
В Киеве впервые состоялся однополый брак

20 июля в Киеве на Кураж Базаре сыграли первую однополую свадьбу. В сети появились фото и видео, на которых влюбленная пара  ̶  Ночек и Алена  ̶  обмениваются кольцами и произносят клятвы прямо на барахолке. Девушки подписали документы, которые отправят в Португалию, после чего новобрачные смогут получить свидетельство о браке.

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"Все было по-настоящему, очень трогательно и искренне. Невест приветствовали десятки счастливых гостей. Звучала чудесная музыка, первыми перед всеми присутствующими появились маленькие ангелы (детки), они рассыпали тысячи сердечек вокруг. За ними появились и главные героини праздника. Сначала Алена в сопровождении брата, а потом и Ночек в сопровождении сестры", – пишут журналисты.
 

После официальной части обе сначала кинули в толпу букеты. Потом девушки сняли друг с друга подвязки и также кинули их для холостых парней.

В Украине впервые сыграли однополый брак
Фото: facebook.com/kiev.informator.ua
В Украине впервые сыграли однополый брак
Фото: facebook.com/kiev.informator.ua
В Украине впервые сыграли однополый брак
Фото: facebook.com/kiev.informator.ua
В Украине впервые сыграли однополый брак
Фото: facebook.com/kiev.informator.ua
В Украине впервые сыграли однополый брак
Фото: facebook.com/kiev.informator.ua
В Украине впервые сыграли однополый брак
Фото: facebook.com/kiev.informator.ua
В Украине впервые сыграли однополый брак
Фото: facebook.com/kiev.informator.ua
В Украине впервые сыграли однополый брак
Фото: facebook.com/kiev.informator.ua
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Ранее "Сегодня" писали, что Верховный суд Индии исключил гомосексуализм из списка уголовных преступлений. Также мы сообщали, что в июне чешское правительство поддержало законопроект о введении в стране полноценного института брака для лиц одного пола.

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Источник: kiev.informator.ua
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