У украинского чиновника случайно включилось порно во время совещания: видео

Мужчина отказался комментировать этот инцидент

У чиновника случайно включилось порно во время совещания Фото: YouTube / скриношот

Директор украинского предприятия "Кировоградский облавтодор" Андрей Рудник включил порноролик на совещании в облгосадминистрации в Кропивницком, сообщает CBN.

Характерные для порнофильмов звуки прозвучали во время выступления начальника управления регионального развития, градостроительства и архитектуры облгосадминистрации Виктории Куликовой. Она отчитывалась о приспособленности объектов инфраструктуры к нуждам людей с инвалидностью.

Журналисты утверждают, что "охи и ахи" звучали с телефона именно Андрея Рудника. Присутствующие отреагировали сдержанным смехом, а чиновница продолжила отчитываться, сделав вид, что ничего не произошло.

У Рудника после аппаратного совещания пытались взять комментарий, но тот убежал от журналистов со словами "Я не понимаю, о чем вы говорите. Я никого не возбуждал".

Напомним, парень смотрел фильм для взрослых и обнаружил там свою девушку: она все объяснила. Кроме этого мы писали, что на вокзале в Вашингтоне на электронном табло транслировалась порнография.

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