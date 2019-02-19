У украинского чиновника случайно включилось порно во время совещания: видео
Мужчина отказался комментировать этот инцидент
Директор украинского предприятия "Кировоградский облавтодор" Андрей Рудник включил порноролик на совещании в облгосадминистрации в Кропивницком, сообщает CBN.
Характерные для порнофильмов звуки прозвучали во время выступления начальника управления регионального развития, градостроительства и архитектуры облгосадминистрации Виктории Куликовой. Она отчитывалась о приспособленности объектов инфраструктуры к нуждам людей с инвалидностью.
Журналисты утверждают, что "охи и ахи" звучали с телефона именно Андрея Рудника. Присутствующие отреагировали сдержанным смехом, а чиновница продолжила отчитываться, сделав вид, что ничего не произошло.
У Рудника после аппаратного совещания пытались взять комментарий, но тот убежал от журналистов со словами "Я не понимаю, о чем вы говорите. Я никого не возбуждал".
Напомним, парень смотрел фильм для взрослых и обнаружил там свою девушку: она все объяснила. Кроме этого мы писали, что на вокзале в Вашингтоне на электронном табло транслировалась порнография.
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