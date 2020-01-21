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В уютном итальянском городке продают дома за один евро: фото

Новый хозяин обязуется отремонтировать здание, но его не ограничивают в сроках

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:31
В Италии началась распродажа домов по одному евро
В Италии началась распродажа домов по одному евро
Фото: Salvatore Cassese / Facebook

Власти итальянского городка Бизачча распродают 90 исторических зданий по цене один евро за каждый. Таким образом они пытаются привлечь новых жителей и "вдохнуть жизнь" в населенный пункт, прежние жители которого уехали "в поисках светлого будущего", пишет сайт CNN Travel.

В итальянской коммуне Бизачча выставили на продажу 90 зданий
Фото: Salvatore Cassese / Facebook
В итальянской коммуне Бизачча выставили на продажу 90 зданий
Фото: Salvatore Cassese / Facebook
В итальянской коммуне Бизачча выставили на продажу 90 зданий
Фото: Salvatore Cassese / Facebook
В итальянской коммуне Бизачча выставили на продажу 90 зданий
Фото: Salvatore Cassese / Facebook
В итальянской коммуне Бизачча выставили на продажу 90 зданий
Фото: Salvatore Cassese / Facebook
В итальянской коммуне Бизачча выставили на продажу 90 зданий
Фото: Salvatore Cassese / Facebook
В итальянской коммуне Бизачча выставили на продажу 90 зданий
Фото: Salvatore Cassese / Facebook
В итальянской коммуне Бизачча выставили на продажу 90 зданий
Фото: Salvatore Cassese / Facebook
В итальянской коммуне Бизачча выставили на продажу 90 зданий
Фото: Salvatore Cassese / Facebook
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Все дома являются ветхими. Они расположены в одной и той же части населенного пункта, поэтому власти предлагают переезжать вместе с родственниками или друзьями и скупать сразу несколько зданий. Примечательно, что заброшенная часть города находится по соседству с "живой", откуда еще не уехали жители, там есть магазины и социальные учреждения.

Смотрите видео: как купить дом в Италии за один евро

В отличие от других аналогичных коммун, всеми зданиями владеют власти, а значит, покупателю не придется при заключении сделок искать прежних владельцев. Кроме того, новый хозяин обязуется отремонтировать здание, но не ограничен в сроках.

"Бизаччу называют "благородным городом", потому что, несмотря на трудности, его жители всегда были гостеприимными, трудолюбивыми и жизнерадостными", – отмечает мэр города Франческо Тарталья.

Бизачча в Италии
Бизачча в Италии
Фото: Salvatore Cassese / Facebook

Городок Бизачча расположен на юге Италии, в регионе Кампания, недалеко от Рима (260 км на восток), Неаполя (100 км на восток) и Авеллино (55 км на восток).

Ранее "Сегодня" писали об аналогичном предложении в итальянском городке Самбука-ди-Сицилия. Эту "акцию" придумал местные чиновники, чтобы вернуть итальянцев в сельские районы на постоянно место жительства. Также мы рассказывали про британского бизнесмена Джейми Эббота, который решил продать трехэтажный особняк за 59 евро.

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