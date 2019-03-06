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Вареники вместо блинов и Масница, а не Масленица: как в Украине отмечали последнюю неделю перед постом

Старожилы и этнографы рассказали, как когда-то праздновали Масленицу в Украине

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:19
В Украине отмечают Масницу
В Украине отмечают Масницу
Фото: Depositphotos

Масленица в 2019 году началась 4 марта и продлится до Прощеного Воскресенья. "Сегодня" решили узнать, как это праздник отмечали наши предки.

Про традиции "Масницы", а именно так в Украине называют Масленицу, пишет в своей книге "Культ предков. Нетуристические обычаи Украины" писательница Наталья Фицич. 

"На Масницу готовили вареники на сыворотке с сыром, с пшеном и маком, калиной, иногда со щавелем и медом, – рассказывает жительница Новых Безрадичив (Киевская область) Галина Лисова. – Делали галушки, пекли пирожки с фасолью, маком, свеклой и калиной. Делали голубцы из квашеной капусты с пшеном и сливами; вареную капусту с пшеном и грибами. А на десерт – вареные груши и компот. Причем вместо сахара компот готовят на сладком свекольном отваре".

На Масницу готовили вареники на сыворотке с сыром, с пшеном и маком
На Масницу готовили вареники на сыворотке с сыром, с пшеном и маком
Фото: Depositphotos

Блинов с икрой отродясь не пекли на Масницу, уверяет украинский этнограф Алексей Доля: "Украинский символ Масницы – вареники с сыром".

Смотрите, как приготовить вареники по традиционному украинскому рецепту.

Обычай "колодки"

Самая известная традиция Масницы – вязание колодки. Последний раз ее видели более 10 лет назад в селе Пирогово, которое дало название Музею народной архитектуры и быта. Замужние женщины привязывали парням брусок к ноге как наказание за то, что те не женились до поста. Этой традиции уже нет. Разве что можно увидеть воссозданную версию в этнографических музеях.

Ставник на Масницу

На Масницу делали "ставник" – это полуметровая свеча и небольшой уже горелый обрубок. В четверг на Масницу растапливали воск, мяли его и скручивали в большую свечу. Делали даже три свечи: два "ставника" отдавали в церковь, а один оставляли дома.

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После Масницы начинается долгий и строгий пост, поэтому в последнюю перед ним неделю наши предки гуляли и праздновали.

Смотрите видео: какие блины дешевле – домашние или "магазинные"

Этнограф Алексей Доля рассказывает, что на Полтавщине украинцы когда-то надевали маски и ездили на лошадях, чтобы поздравить друг друга. "Мне это напоминает знаменитые карнавалы в Западной Европе, они тоже проходят в последние дни перед Великим постом. Оказывается, похожий обычай был и в Украине. Вот только о нем мало кто знает и помнит. А на карнавалы Венеции, Кельна, Базеля, Ниццы едут миллионы туристов ежегодно".

Смотрите видео: как развлекаются на масленичную неделю в мире

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Напомним, ранее мы рассказывали, когда начинается Великий пост 2019.

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Источник: Сегодня
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