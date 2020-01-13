Васильев день 2020: что ни в коем случае нельзя делать 14 января

"Сегодня" пишут, как правильно провести праздник 14 января, что можно, а что запрещено делать

14 января отмечаем Васильев день 2020 Фото: instagram.com/kitapli_kiz

14 января (по старому стилю 1 января), на Старый Новый год 2020, православные христиане отмечают день святителя Василия Великого, а также праздник Обрезания Господня.

"Сегодня" пишут, как правильно провести праздник 14 января, что можно, а что нельзя делать в этот день.

Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год 2020:

Вечер 13 января называется Щедрым вечером (или Васильевым вечером), поскольку нужно готовить "щедрую кутью" и накрывать самый богатый в году стол на ужин. Также принято переодеваться в различных мифологических персонажей и щедровать. Любопытно, что Васильев вечер считался в народе временем точных гаданий.

Фото: instagram.com/christmas.santaclaus

Утром 14 января по домам ходят посевальщики. Мальчики сеют зерна овса, гречихи, ржи и при этом поют песню. Хозяева дают им деньги или подарок, а разбросанные зерна тщательно собирают и хранят до весны – на удачу.

Васильев день 2020: что нельзя делать и приметы

Люди верят, что если утром в день Старого Нового года первой в дом придет женщина, то это неминуемо принесет несчастье, если мужчина – наоборот.

Фото: instagram.com/christmas.santaclaus

Если в день Нового года в доме есть деньги – весь год не будете в них нуждаться, но только при условии, если никому не дадите взаймы. "Возьмешь на Василия в долг, весь год будешь должен", – говорят в народе. Также в Васильев день 2020 запрещается ругаться, сквернословить, думать о плохом и вспоминать старые обиды.

Напомним, что ранее мы писали о гаданиях на Старый Новый год 2020.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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