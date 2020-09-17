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"Вдвое превышает официальный рекорд": мужчина поймал самую быструю акулу-мако весом в полтонны (видео)

Сегодня, 11:03

Британский рыбак Роб Ренни опубликовал невероятное видео

49-летний рыбак Роб Ренни из британского города Херефорд выловил акулу-мако 3,4 метра в длину и весом в полтонны. Мужчина утверждает, что его улов "вдвое превысил национальный рекорд", установленный в 1971 году. Тогда рыбаки поймали самую тяжелую в истории страны акулу-мако, весившую 227 килограммов.

"Акула, которую я поймал, весила около 540 килограммов. Если это так, она могла побить рекорд Великобритании. Было бы чудесно. Но для рекорда нужно было убить акулу, чего мы точно не хотели делать", – рассказывает Роб Ренни в комментарии таблоиду The Sun.

В конечном счете британец решил отпустить крупный улов.

К слову, акула-мако считается самой быстрой акулой в мире. Это один из самых агрессивных видов акул, который представляет опасность и для человека. Хищницы широко распространены в умеренных и тропических водах всех океанов. Максимальная зарегистрированная длина тела акулы-мако – 4,45 м.

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Напомним, ранее жители индонезийской провинции Горонтало спасли огромную китовую акулу, вес которой может достигать около 20 тонн, а длина – 12 метров.

Смотрите видео: акулы потопили лодку с рыбаками

Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали о мужчине из американского штата Делавэр, который голыми руками схватил акулу и снял ее с рыболовного крючка на пляже в парке Кейп Хенлопен.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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