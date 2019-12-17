"Вдыхайте открытым ртом во время съемки": как выглядеть на фото хорошо
Фотограф рассказал, как получить эффектный снимок благодаря специальным приемам
В Одессе двое парней ради эффектных фото залезли на опрокинутый танкер, потерпевший крушение 21 ноября. Несмотря на прохладное море, ребята добрались к судну с помощью волнореза, но их "жертвы" были напрасными. На танкере, который принадлежит Молдове, экстремалов задержали пограничники. Хотя вскоре хулиганов таки отпустили.
Впрочем, яркие снимки можно делать и без риска для жизни. Корреспондентка "Сегодня" Дарья Панченко рассказала, как получить эффектную фотографию благодаря специальным приемам.
Фотограф Андрей Мациевский уверяет: если знать секреты позирования, скрыть можно любые недостатки. Вот некоторые лайфхаки:
- Хотите тонкую талию и минус десять килограммов на снимке – станьте боком. В такой позиции появляется талия, грудь, красивые формы.
- Фотографировать нужно с правильного ракурса. Если мы ставим камеру выше, то по умолчанию делаем лицо любой девушки красивее. Все изъяны прячутся, а второй подбородок пропадает.
- Когда вас фотографируют, вдыхайте открытым ртом – таким образом улыбка становится более натуральной! Этим приемом пользуется большинство звезд.
Напомним, ранее "Сегодня" опубликовали эксклюзивное интервью с одним из самых востребованных фотографов Украины Мариной Карпий.
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