Ведущая новостей оконфузилась в прямом эфире: курьезное видео

Женщина сразу попросила прощения у зрителей за нелепую ситуацию

Ведущая новостей оконфузилась в прямом эфире Фото: Depositphotos

В Twitter-аккаунте американского канала NBC появился курьезный видео-фрагмент, на котором показано, как малыш входит в кадр прямого эфира и прерывает речь своей матери – телеведущей.

На ролике можно заметить, как за спиной у ведущей, освещающей ситуацию в Сирии, появляется ребенок. Малыш подходит к маме и пытается привлечь ее внимание. Это смешит журналистку, однако она сразу просит прощения у зрителей за неожиданное появление сына.

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"Я извиняюсь, мой сын находится в студии. Такой он – прямой эфир", – говорит она.

Позже ведущая объяснила, как ребенок оказался в кадре. Женщина призналась, что ее срочно вызвали для проведения прямого эфира. Она не успела отвезти двух сыновей в детский сад, поэтому взяла их с собой в студию.

Видео на момент написания новости посмотрели уже более 2,9 млн раз.

Напомним, ранее мы писали, как украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире. Также мы рассказывали о том, что забавные ляпы журналистов показали в одном видео.

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