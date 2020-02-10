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Ведущая новостей жестко "сорвалась" в эфире, рассказывая о 49 грн для льготников: видео

Курьезная запись с журналисткой не попала в прямой эфир, однако распространилась по Сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:35
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Фото: Depositphotos

Российская ведущая новостей во время записи передачи "Вести: Приморье" расхохоталась, говоря о повышении социальных выплат в стране на три процента. Курьезная запись с ней не попала в эфир, однако распространилась по Сети. "Я старалась, вы слышали", – сказала она, извинившись перед коллегами.

Видео: instagram.com/pulya.ne.dura

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Журналистка перечисляла, на что ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, инвалиды, а также другие получающие льготы россияне могут потратить полагающиеся им 1155 рублей (444 грн): около 900 рублей (346 грн) – на медикаменты, 137 рублей (52 грн) – на путевку в санаторий, а оставшиеся 127,7 рубля (49 грн) – на проезд в пригородном или международном транспорте к месту лечения и обратно.

.Смотрите видео, как мужчина "зажал" ягодицы ведущей в прямом эфире

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Сотрудница подразделения ВГТРК также порадовалась за то, что инцидент произошел не во время прямого эфира.

INSTAGRAM

Напомним, ранее мы писали, как украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире. Также "Сегодня" собрали забавные ляпы журналистов в одном видео.

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Источник: Сегодня
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