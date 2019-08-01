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Ведущая раскрыла свой реальный возраст и шокировала зрителей

Женщина проводит эфиры на китайской стриминговой платформе DouYu

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:55
Ведущая из Китая случайно раскрыла своей возраст
Ведущая из Китая случайно раскрыла своей возраст
Фото: Depositphotos

Популярная китайская ведущая  Цяобило Дянься во время стрима с блогершей Миx Цинцзы 25 июля случайно раскрыла свой возраст в прямом эфире. Оказалось, что женщине, которая казалась зрителям очень молодой, на самом деле 58 лет, и у нее есть дочь. Об этом сообщает информационный портал Asia One.

Как пишет издание, до этого Дянься скрывала лицо от фанатов либо применяя фильтр, либо ставя камеру под таким углом, что головы не было видно.

Скриншот: DouYu

Люди были убеждены, что перед ними молодая женщина, так как у стримерши был мелодичный голос, а фото, которые она публиковала, были похожи на те, что делают подростки. Китаянка говорила, что согласится на встречу с подписчиками только за 100 тысяч юаней (366 тыс. гривен).

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Дянься проводила стримы на китайской стриминговой платформе DouYu. У нее было 130 тысяч подписчиков.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире. Кроме того, забавные ляпы журналистов собрали в одном видео

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