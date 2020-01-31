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Ведущего после 40 лет работы довели до увольнения из-за цитаты классика: "Куцей властью облеченный"

Журналист в Twitter процитировал несколько строчек из пьесы Шекспира "Мера за меру"

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:29
Алистер Стюарт Фото: blogs.spectator
Алистер Стюарт
Фото: blogs.spectator

Скандалом закончился пост в Twitter известного британского телеведущего Алистера Стюарта. Журналист, который 40 лет проработал в программе ITV News, процитировал несколько строчек из пьесы Шекспира "Мера за меру". Слова классика показались обидными оппоненту Стюарта – темнокожему жителю Лондона по имени Мартин Шэпленд, сообщает The Guardian.

А человек,
А гордый человек,
Минутной куцей властью облеченный, –
Не понимая хрупкости своей
Стеклянной, нутряной, неустранимой, –
Как злая обезьяна, куролесит
У господа, у неба на виду –
И плачут ангелы. А будь они
Как мы характером и селезенкой,
Обхохотались насмерть бы давно.
показалось другому участнику дискуссии расистским.

Смотрите видео: ведущая провела прямой эфир с огромным пауком на плече, не зная об этом

Шэпленд отнес высказывание о "злой обезьяне" на свой счет и обвинил телеведущего в расизме. Стюарт пояснил, что жалеет о произошедшем и объявил об увольнении. "Для меня было честью приносить новости в дома по всей Великобритании в течение последних 40 лет", – добавил бывший ведущий ITV News.

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На данный момент Twitter-аккаунт Стюарта удален. Шэпленд же принял решение стереть все свои старые посты из-за обрушившегося на него потока оскорблений.

Ранее "Сегодня" писали, как ведущих радиостанции ограбили в прямом эфире. Кроме этого, мы рассказывали о ведущем, который в прямом эфире спас жизнь умирающему самоубийце.

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Источник: Сегодня
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