Ведущего после 40 лет работы довели до увольнения из-за цитаты классика: "Куцей властью облеченный"

Журналист в Twitter процитировал несколько строчек из пьесы Шекспира "Мера за меру"

Алистер Стюарт Фото: blogs.spectator

Скандалом закончился пост в Twitter известного британского телеведущего Алистера Стюарта. Журналист, который 40 лет проработал в программе ITV News, процитировал несколько строчек из пьесы Шекспира "Мера за меру". Слова классика показались обидными оппоненту Стюарта – темнокожему жителю Лондона по имени Мартин Шэпленд, сообщает The Guardian.

А человек,

А гордый человек,

Минутной куцей властью облеченный, –

Не понимая хрупкости своей

Стеклянной, нутряной, неустранимой, –

Как злая обезьяна, куролесит

У господа, у неба на виду –

И плачут ангелы. А будь они

Как мы характером и селезенкой,

Обхохотались насмерть бы давно.

показалось другому участнику дискуссии расистским.

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Шэпленд отнес высказывание о "злой обезьяне" на свой счет и обвинил телеведущего в расизме. Стюарт пояснил, что жалеет о произошедшем и объявил об увольнении. "Для меня было честью приносить новости в дома по всей Великобритании в течение последних 40 лет", – добавил бывший ведущий ITV News.

На данный момент Twitter-аккаунт Стюарта удален. Шэпленд же принял решение стереть все свои старые посты из-за обрушившегося на него потока оскорблений.

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