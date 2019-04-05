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Ведущих радиостанции ограбили в прямом эфире: видео

Грабители забрали смартфоны, часы, кошельки и украшения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:35
Ограбление радиостанции сняли на видео
Ограбление радиостанции сняли на видео
Фото: Depositphotos

В самый разгар прямого эфира в студию интернет-радио SOT (Сан-Паулу, Бразилия) ворвались грабители. Угрожая оружием, преступники забрали у ведущих и гостей радио все ценные вещи.

"Они сказали, что принесли подарок, а так как мы привыкли получать подарки, я открыл дверь. Они вошли и приставили к моей голове пистолет", – рассказал бразильскому порталу Globo директор радиостанции Алессандро Сантос.

Пятеро грабителей собрали всех сотрудников и гостей радиостанции в студии, забрали у них смартфоны, часы, кошельки и украшения, после чего удалились. Ограбление в прямом эфире транслировалось в социальных сетях. На видео отчетливо видно, как один из преступников угрожает присутствующим револьвером, в то время как другой собирает награбленное.

В какой-то момент одной гостье стало плохо, на что грабитель попытался поддержать женщину: "Можешь успокоиться, ничего не случится". В полиции рассказали, что благодаря видеозаписи им удалось опознать одного из нападавших. Он объявлен в розыск.

Напомним, ранее мы писали о "мастере маскировки", который ограбил магазин в Днепропетровской области. Кроме этого, дом игрока "Барселоны" ограбили, пока он участвовал в матче своей команды.

Смотрите видео: в Ивано-Франковске пара ограбила секс-шоп


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