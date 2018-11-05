Ведущий назвал снеговика необычным словом и попал в скандал

Аудитория детского шоу не ожидала услышать подобное в эфире

Снеговиков назвали «снеголюдьми». Фото: pixabay

Зрители детского шоу на канале CBeebies (Великобритания) были шокированы решением авторов проекта сделать снеговика гендерно-нейтральным. Вместо привычного для всех snowmen (буквальный перевод – "снег" и "мужчина", по-русски – "снеговик"), в передаче прозвучало слова snowpeople ("снеголюди"), сообщает издание The Sun.

BBC blasted for using the term snowpeople instead of snowman on new children's show https://t.co/SRTLJLg4PZ pic.twitter.com/1dR1VqP65f — Siglov Freudivan (@DerangedRadio) 5 ноября 2018 г.

"Снег потрясающий! Ты лепишь снеголюдей и катаешься на санках", – сказал в эфире ведущий.

В комментариях люди начали активное обсуждение. Некоторые юзеры отметили, что подобные нововведения вызывают только смех. Более радикальные зрители назвали канал "политически корректным мусором".

Напомним, канадская семья слепила гигантского снеговика. Скульптуру мастерили три недели, снимая процесс на видео. Держится она на каркасе, в центре широкая труба. Но высота – не главная изюминка, считают создатели снежного гиганта. В середине снеговик пуст, поэтому можно в него залезть и посмотреть наружу.

Кроме этого, жители Санкт-Петербурга слепили снеговика из выпавшего града. Об этом сообщают пользователи соцсетей, опубликовав фото.