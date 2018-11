Ведущий назвал снеговика необычным словом и попал в скандал

Аудитория детского шоу не ожидала услышать подобное в эфире

Зрители детского шоу на канале CBeebies (Великобритания) были шокированы решением авторов проекта сделать снеговика гендерно-нейтральным. Вместо привычного для всех snowmen (буквальный перевод – "снег" и "мужчина", по-русски – "снеговик"), в передаче прозвучало слова snowpeople ("снеголюди"), сообщает издание The Sun.

BBC blasted for using the term snowpeople instead of snowman on new children's show https://t.co/SRTLJLg4PZ pic.twitter.com/1dR1VqP65f