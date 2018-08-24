Ведущая оконфузилась в прямом эфире: курьезное видео

Инцидент произошел во время интервью

Ведущую стошнило на гостя. Фото: facebook.com/TV2Underhuset

Норвежскую телеведущую Линн Виик стошнило на гостя передачи в прямом эфире. Инцидент произошел во время интервью для передачи на канале TV2. Герой программы Вегард Харм отвечал на заданный вопрос о спортивных упражнениях. Воспользовавшись паузой, Виик выпила воды из стакана, стоящего перед ней на столе. Через несколько секунд ее вырвало. "Меня начало немного тошнить, и думая, что это поможет, я выпила немного воды", — пояснила она позднее.

Чтобы объяснить такую реакцию организма, Виик призналась, что беременна. Харм был так поражен этой новостью, что переспросил, правда ли это. Позднее интервью продолжилось.

Рассказывая об инциденте, Виик с уверенностью заметила, что содержимое желудка, которое она не сумела удержать в себе, состояло в основном из воды. Также телеведущая сообщила, что не собиралась рассказывать окружающим о своем положении.

Напомним, монгольская ведущая "шустрым язычком" взорвала сеть. Ведущая новостей Монгольского национального телевидения Д. Одзаяа покорила сеть умением читать скороговорки в эфире и при этом выглядеть на все сто.

Также мы сообщали, что забавные ляпы журналистов собрали в одном видео. В ролике блогер собрал много десятков эпизодов нештатных ситуаций в прямом эфире: бой приглашенных в телевизионную студию гостей, пьяная ведущая новостей, корреспонденты-нахалы и забавные люди в кадре.