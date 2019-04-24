Великая среда 2019: приметы и что ни в коем случае нельзя делать

В день Страстной среды нельзя рубить дрова, шить, вязать и вышивать

Страстная среда в 2019 году приходится на 24 апреля Фото: Pixabay

Страстная среда 2019 у христиан восточного обряда в этом году приходится на 24 апреля. Это третий день Страстной недели 2019, которая заканчивается Воскресением Христовым или Пасхой 28 апреля. "Сегодня" пишут об обычаях, традициях, приметах и запретах Страстной среды 2019.

24 апреля во всех православных церквях священники вспоминаю, как Иуда Искариот решил продать Иисуса Христа за 30 серебряных монет, а также грешную женщину, которая омыла ноги Христа и помазала их миром и тем самым подготовила его к погребению. В храме последний раз на Страстной неделе читается молитва с поклонами.

Считается, что Господь искупил грехи людей, и после Великой среды поклоны во время литургии отменяются до Троицы. В этот день верующие стараются исповедоваться.

В Страстную среду нужно убрать в доме: помыть полы, выбить ковры, вынести мусор. Также нужно приготовить яйца к покраске и продукты для куличей.

По церковному уставу, в Страстную среду полагается сухоядение: можно есть хлеб, воду, соль, сырые овощи и фрукты, орехи и мед. Также следует помнить о главных запретах: нельзя рубить дрова, шить, вязать, вышивать; конфликтовать, ругаться матом, думать о плохом.

Приметы Страстной среды 2019

Заготовленные в среду пасхальные яйца пролежат дольше и не потеряют своей свежести.

В среду непременно нужно что-то протереть, соскоблить, почистить – это принесет мир и гармонию в дом.

Если сегодня умыться ледяной проточной водой, то уйдут все невзгоды.

Напомним, ранее мы писали, когда можно будет увидеть Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2019. Также мы рассказывали, куда поехать на Пасху в апреле 2019.

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