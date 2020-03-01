Великий пост 2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сайт "Сегодня" пишет об истории Великого поста 2020, обычаях, традициях, а также самых важных запретах

Великий пост 2020 начнется в понедельник, 2 марта, а заканчивается в субботу – 18 апреля. Пасху православные христиане будут отмечать 19 апреля. К слову, начинает Великий пост 2020 Четыредесятница (первые сорок дней), а заканчивает – Страстная седмица (последняя неделя перед Пасхой).

Сайт "Сегодня" пишет об истории Великого поста 2020, обычаях, традициях, а также самых важных запретах и ограничениях в еде.

Великий пост-2020: история

О посте стало известно из евангельских рассказов Нового Завета. Так, в одном из них идет речь о том, что Иисус Христос делал после своего крещения. Сын Божий удалился в пустыню, где в уединении, молитве и голодном посте готовился к исполнению миссии, с которой пришел на Землю. Известно, что в течение сорока дней дьявол искушал Христа голодом, гордыней и верой.

Великий пост 2020 начинается 2 марта Фото: Depositphotos

Очищение себя посредством поста, чтобы быть достойным радости наступления Пасхи, – это основной смысл ограничений, которые сознательно и добровольно накладывают на себя верующие.

Как питаться в пост перед Пасхой 2020

В первый день поста стоит воздержаться от любой пищи, в остальные дни есть определенные правила:

Понедельник, среда, пятница – сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты)

Вторник, четверг – можно вареные блюда без масла.

Суббота, воскресенье – пища с растительным маслом и даже немного вина.

В какие дни поста можно есть рыбу

В Благовещение (7 апреля) возможны праздничные послабления: горячая постная пища с растительным маслом, рыба, морепродукты и вино.

В понедельник, среду и пятницу нужно практиковать сухоядение Фото: Depositphotos

В Лазареву субботу (11 апреля) разрешается горячая постная пища с растительным маслом, а также рыбная икра (рыба и морепродукты) и вино.

В Вербное воскресенье (12 апреля) разрешается горячая постная пища с растительным маслом, а также рыба, морепродукты и вино.

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В Страстную неделю (с 13 по 18 апреля) пост наиболее строгий. В Великую пятницу предписано полное воздержание от пищи. В Великую субботу разрешена горячая постная пища без масла (в более мягком варианте – с растительным маслом).

Церковь допускает серьезные послабления во время Великого поста и даже отказ от его соблюдения в том, что касается еды, для детей (особенно маленьких), беременных, пожилых, больных, путешествующих, а также находящихся в местах лишения свободы. Послабления распространяются также на военнослужащих.

Беременным разрешается не придерживаться поста Фото: Depositphotos

Пасха 2020 наступает в ночь на 19 апреля – с этого момента пост заканчивается и разрешается любая пища.

Великий пост-2020: что нельзя делать

В пост рекомендуют максимально отстраниться от гнева, обид, осуждения, делать больше добра окружающим.

Также во время поста следует воздержаться от интимной близости, шумных вечеринок и конфликтов.

В период Великого поста нельзя венчаться, веселиться и посещать увеселительные заведения.

В период Великого поста нельзя венчаться Фото: Depositphotos

Нельзя лениться и поддаваться негативным чувствам: агрессии, злости, зависти, конфликтам.

Нельзя ссориться с окружающими, особенно – с близкими. Это гарантированно оставит неприятный отпечаток в душе каждого верующего.

Ранее мы публиковали календарь Пасхи по годам и рассказывали, как рассчитать переходящие праздники. Кроме этого, "Сегодня" писали о церковных праздниках и постах в марте 2020 по дням.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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