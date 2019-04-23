Великий вторник 2019: приметы и что нельзя делать в этот день

Во время Страстной седмицы запрещено ругать других людей и вспоминать о врагах

23 апреля - Великий вторник 2019 Фото: Pixabay

22 апреля у христиан восточного обряда началась Страстная неделя 2019, которая заканчивается Воскресением Христовым или Пасхой 28 апреля. Каждый день этой недели принято обозначать как "великий" и для каждого из них существуют особые правила поведения. "Сегодня" пишет об обычаях, традициях, приметах и запретах Великого вторника 2019.

В день Великого вторника священники повествуют о том, как Христос говорил с людьми в Иерусалимском храме, о его притчах ученикам: о талантах, воскресении мертвых и Страшном суде.

23 апреля разрешается есть горячую пищу, замороженные овощи, приготовленные на пару или с добавлением небольшого количества растительного масла. Кроме того, сегодня покупают продукты для Пасхи, а также готовят праздничную одежду и рушник, с которым пойдут на Пасхальную службу.

Также следует помнить, что во время Страстной седмицы запрещено ругать других людей и вспоминать о врагах, иначе весь год проживете в злобе и заимеете новых неприятелей.

Приметы на Великий вторник 2019

Если во второй день Страстной недели пошел дождь, летом будет хороший урожай ягод. Ливень – к урожаю грибов.

Чтобы весь год прожить в богатстве, в Великий вторник утром хозяйки готовили постную выпечку и кормили бездомных.

В Великий вторник можно узнать о том, какой урожай будет летом. Если в этот день на небе много звезд, значит, земля будет плодородной. Если же небо чистое, лето будет сухим и неурожайным.

Чтобы уберечься от болезней, в Великий вторник рекомендуется усердно заниматься работой по дому и выкидывать мусор. Чтобы в течение года домашние животные были здоровы, их нужно умыть святой водой.

Если в этот день первым, кого вы встретите, будет мужчина, значит, год будет счастливым. Столкнувшись с женщиной, ожидайте неприятностей. Дети – к пополнению в семье.

Напомним, ранее мы писали, когда можно будет увидеть Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2019. Также мы рассказывали, куда поехать на Пасху в апреле 2019.

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