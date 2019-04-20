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Вербное воскресенье 2019: что нельзя делать в этот день

"Сегодня" рассказывают о главных запретах Вербного воскресенья 2019

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:06
21 апреля отмечаем Вербное воскресенье 2019
21 апреля отмечаем Вербное воскресенье 2019
Фото: Depositphotos

Ровно за семь дней до Воскресения Христова, 21 апреля, православные украинцы отмечают один из самых важных праздников года – Вербное воскресенье 2019. В день праздника верующие идут на службу в церковь, чтобы посвятить веточку вербы, а также придерживаются строгого поста. Обязательно не забудьте поздравить с Вербным воскресеньем 2019 всех близких вам людей, пожалейте крепкого здоровья, мира, благополучия и, конечно же, счастья. А на выходных вы можете пригласить в гости родственников и друзей, а также устроить пикник на природе, ведь на Вербное воскресенье 2019 синоптики обещают хорошую погоду.  

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"Сегодня" пишут об истории, запретах, обрядах и традициях в день Вербного воскресенья 2019. Узнайте, что ни коем случае нельзя делать в Вербное воскресенье 2019.

Вербное воскресенье 2019: история праздника

По преданию, Иисус в этот день посетил Иерусалим, где его встречали местные жители. В город Иисус въехал на осле, и люди принялись выкрикивать ему "Осанна!". Народ признал Иисуса Мессией.

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Само Вербное воскресенье, как праздник, считается одним из старейших. О нем можно найти упоминания еще в 3 столетии. Но тогда торжество имели другое название – Недели ваий или цветоносной. Но со временем, когда оно начало пересекаться уже с народными традициями, то название получило в честь того, что примерно в это время начинали распускаться пушистые сережки. Так мы и получили Вербное воскресенье.

Поздравьте с праздником Вербного воскресенья 2019 родных и близких
Поздравьте с праздником Вербного воскресенья 2019 родных и близких
Фото: Pixabay

Приметы на Вербное воскресение 2019

  • Комнатные растения, высаженные на праздник, должны хорошо расти и приносить в дом богатство.
  • Также люди верят, что в этот праздник можно исцелиться от разных болезней, если искупаться в отваре из свяченой вербы.
  • Считается, что срезанные сутра веточки вербы, освященные в храме, помогут бесплодным, если их хранить в доме.

Вербное воскресенье 2019 отмечают 21 апреля
Вербное воскресенье 2019 отмечают 21 апреля
Фото: Depositphotos

Вербное воскресенье 2019: что нельзя делать

  • Нужно придерживаться поста: не есть мяса и молочных продуктов. Можно позволить себе немного рыбы, добавить в еду растительное масло и выпить бокал красного вина.
  • Нельзя пить алкогольные напитки;
  • Работать или заниматься домашними делами;
  • Убирать, вязать и шить;
  • Ругаться, сквернословить, ссориться;
  • Расчесывать волосы.

"Сегодня" предлагают вам лучшие варианты поздравлений с Вербным воскресеньем в прозе, стихах, коротких смс, а также в красочных открытках на любой вкус. Ранее мы также рассказывали, какие выходные дни будут на Пасху 2019 в Украине.

Смотрите видео: все традиции Вербной недели

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Источник: Сегодня
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