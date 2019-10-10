"Весь мир видит прелести": невесту высмеяли из-за откровенного платья

Подписчики группы That’s It, I’m Wedding Shaming не оценили тематический костюм девушки

Свадьбу с полуголой невестой подняли на смех в сети Фото: Pixabay

В Facebook-сообществе That’s It, I’m Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами"), где часто публикуют свадебные курьезы, появилась очередная спорная фотография. На снимке запечатлены молодожены, которые нарядились на свадьбу в стиле героев жанра фэнтези.

Скриншот: That's it, I'm wedding shaming на Facebook

Невеста одета в короткий топ из цветов, белые трусы и белую прозрачную юбку с разрезом до талии. На ее женихе – рубашка с оборчатыми манжетами, белые брюки, кремовый длинный жилет и накладки в виде ушей хоббита. Более того, все гости церемонии, проходившей в лесу, нарядились в сказочных персонажей.

Смотрите видео: подборка самых странных курьезов на свадьбах

Подписчики группы That’s It, I’m Wedding Shaming не оценили их тематические костюмы. "Девочка, весь мир видит твои прелести", "Это психические отклонения", "Такое ощущение, что на ней подгузник", "Как фанат Толкина, я испытываю физическую боль при виде этого", "Похоже на нудистскую свадьбу. Зачем она вообще что-то надела", – написали юзеры под фото.

Напомним, ранее жительница Новой Зеландии по имени Шеннон Харрис заказала в интернете экстравагантное свадебное платье, однако ожидания девушки не оправдались: покупка совсем не соответствовала рекламным фотографиям на сайте и "просвечивала" ягодицы будущей невесты.

Кроме этого, мы писали, как в Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") появился снимок необычного наряда невесты. Девушка надела белое платье-сетку и взяла бирюзовую сумку прямоугольной формы, чем вызвала споры пользователей сети.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.