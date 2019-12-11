Вещий сон помог мужчине раздобыть 500 тысяч долларов

Счастливчик планирует купить новую машину, а остальную часть денежного приза инвестировать

Повторяющийся вещий сон принес мужчине целое состояние Фото: Depositphotos

23-летний Джесси Фравала из американского острова Драммонд, штат Мичиган, разбогател благодаря повторяющемуся вещему сну. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Счастливчик утверждает, что ему три раза снилось, как он выигрывает в мгновенной лотерее Wild Time 500 тысяч долларов. Американец решил, что вещий сон – это знак для него, и стал регулярно покупать билеты этой игры в надежде однажды разбогатеть.

Смотрите видео: как выиграть джекпот в лотерею

"Я начал играть в Wild Time уже после первого сна, – рассказывает Фравала. – Я надеялся, что мои сны станут реальностью". В результате удачливый американец действительно сорвал джекпот в 500 тысяч долларов. "Я не мог в это поверить и даже прослезился", – отметил он.

Джесси планирует купить новую машину, а остальную часть денежного приза инвестировать.

Ранее "Сегодня" писали, как любители азартных игр из города Олбани в Австралии выиграли в лотерею благодаря ссоре. Кроме этого, мы рассказывали о Джеффи Хайнинге из американского города Гаррисон, который достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот.

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