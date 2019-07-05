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Вещий сон помог пенсионерке обеспечить себя до конца жизни

Американка утверждает, что неоднократно получала призы за участие в лотерее

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:39
Американка сорвала джекпот благодаря вещему сну
Американка сорвала джекпот благодаря вещему сну
Фото: Depositphotos

73-летняя женщина из американского штата Мэриленд сорвала джекпот – 50 тысяч долларов. Пенсионерка вписала в лотерейный билет Match 5 комбинацию чисел, которую она увидела во сне. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Американка утверждает, что неоднократно получала призы за участие в лотерее благодаря вещим снам. Она планирует потратить выигранные деньги на помощь семье. "Я не могу спокойно наслаждаться состоянием, пока моя семья в чем-то нуждается, – рассказала счастливица. – Она и есть мое богатство".

Смотрите видео: роковые миллионы на лотереях

Ранее удачливая жительница США уже становилась победительницей розыгрыша Match 5 с тем же призовым фондом. По ее словам, выигрышные числа она также узнала во сне.

Ранее "Сегодня" писали, как любители азартных игр из города Олбани в Австралии выиграли в лотерею благодаря ссоре. Кроме этого, мы рассказывали о Джеффи Хайнинге из американского города Гаррисон, который достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот.

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