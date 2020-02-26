Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Весила 108 кг: похудевшая девушка получила титул "Мисс Великобритания-2020", фото

26-летняя британка в 2017 году весила 108 кг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:29

Жительница британского города Гримсби (графство Линкольншир) по имени Джен Аткин за три года похудела вдвое и выиграла в престижном конкурсе "Мисс Великобритания – 2020". Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

"Три года назад я и представить себе не могла, что выиграю конкурс "Мисс Великобритания", – утверждает Джен Аткин, которая в 2017 году весила 108 килограммов. – Но упорная работа всегда приносит свои плоды".

Читайте также:
Неудачный авиаперелет помог пассажирке похудеть на 76 кг: фото

Джен Аткин
Фото: Dailymail / YouTube
Джен Аткин
Фото: Dailymail / YouTube
Джен Аткин
Фото: Dailymail / YouTube
Джен Аткин
Фото: Dailymail / YouTube
Джен Аткин
Фото: Dailymail / YouTube
Джен Аткин
Фото: Dailymail / YouTube
Джен Аткин
Фото: Dailymail / YouTube
Джен Аткин
Фото: Dailymail / YouTube
Джен Аткин
Фото: Dailymail / YouTube
Джен Аткин
Фото: Dailymail / YouTube
Джен Аткин
Фото: Dailymail / YouTube
Джен Аткин
Фото: Dailymail / YouTube
Джен Аткин
Фото: Dailymail / YouTube
1/13

На днях 26-летняя британка получила титул первой красавицы в стране. В ходе состязания девушка рассказала, что для победы в конкурсе она активно занималась спортом и за два года сбросила 51 килограмм. Помимо физических нагрузок, ей помогло увлечение музыкой: в 2018 году Аткин стала известной как кантри-певица и даже выпустила свой первый сингл.

Смотрите видео: все подводные камни средств для похудения


Читайте также:
Девушку не узнают на фото после похудения

Напомним, женщина похудела на 60 кг после случая на девичнике.Также "Сегодня" писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Девушку не узнают на фото после похудения Неудачный авиаперелет помог пассажирке похудеть на 76 кг: фото Парень отказался от одной строчки в рационе и похудел на 25 кг: фото Кетогенная диета помогла мужчине сбросить 150 килограммов: фото
фото видео Великобритания похудение как похудеть
Реклама

Новости партнеров

"Пальчики оближешь": Мясо по-французски с ананасами в духовке
В сети показали фото Ани Лорак до пластики
В сети показали фото Ани Лорак до пластики
Вера Брежнева показала, как отметила день рождения (фото)
Вера Брежнева показала, как отметила день рождения (фото)
В сеть слили информацию о тайном воздыхателе Софии Ротару
В сеть слили информацию о тайном воздыхателе Софии Ротару

Популярные статьи

Вчера, 15:12Fun

Играют, едят и спят вместе: овчарка "усыновила" хорька, фото и видео

Вчера, 12:38Wellness

Коронавирус: как отличить опасное заболевание от ОРВИ и простуды

Вчера, 12:10Шоу-бизнес

"Покажу вам немного секретиков": Алла Мазур позировала полуобнаженной

Вчера, 08:55Food

Что приготовить маме на 8 Марта: ТОП-5 рецептов

Вчера, 01:37Fun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

24 февраляFun

Масленица-2020: поздравления и открытки

24 февраляАфиша

Что посмотреть на 8 Марта: ТОП лучших фильмов к празднику

24 февраляFood

Три рецепта тонких блинов на молоке

24 февраляWellness

Коронавирус атакует нас не первый раз: что надо знать о смертельных штаммах

24 февраляFun

Украинец выходит на одиночные протесты с прикольными плакатами: фото

24 февраляШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

24 февраляFun

Ученые открыли древний саркофаг и увидели тайное изображение бога: фото и видео

24 февраляFun

Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты

24 февраляFood

Масленица-2020: лучшие идеи несладких начинок для блинов

24 февраляШоу-бизнес

Екатерина Репяхова обиделась на СМИ и опубликовала обнаженное фото

24 февраляEvents

С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Сбежавшая в РФ Алина Гросу рассмешила поклонников (фото)
Сбежавшая в РФ Алина Гросу рассмешила поклонников (фото)
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Быстрое печенье на дрожжах. Необычный рецепт приготовления
Быстрое печенье на дрожжах. Необычный рецепт приготовления
Одинокие: 5 звезд, которые не могут устроить личную жизнь
Одинокие: 5 звезд, которые не могут устроить личную жизнь
Тушеная рыба в духовке с овощами: рецепт с фото и видео
Тушеная рыба в духовке с овощами: рецепт с фото и видео
Собчак ужаснула сеть
Собчак ужаснула сеть "истинным лицом" (видео)
"Пьяная?": Брежнева удивила дикими танцами под Меладзе (видео)