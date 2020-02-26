Весила 108 кг: похудевшая девушка получила титул "Мисс Великобритания-2020", фото

26-летняя британка в 2017 году весила 108 кг

Жительница британского города Гримсби (графство Линкольншир) по имени Джен Аткин за три года похудела вдвое и выиграла в престижном конкурсе "Мисс Великобритания – 2020". Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

"Три года назад я и представить себе не могла, что выиграю конкурс "Мисс Великобритания", – утверждает Джен Аткин, которая в 2017 году весила 108 килограммов. – Но упорная работа всегда приносит свои плоды".

Джен Аткин Фото: Dailymail / YouTube Джен Аткин Фото: Dailymail / YouTube Джен Аткин Фото: Dailymail / YouTube Джен Аткин Фото: Dailymail / YouTube Джен Аткин Фото: Dailymail / YouTube Джен Аткин Фото: Dailymail / YouTube Джен Аткин Фото: Dailymail / YouTube Джен Аткин Фото: Dailymail / YouTube Джен Аткин Фото: Dailymail / YouTube Джен Аткин Фото: Dailymail / YouTube Джен Аткин Фото: Dailymail / YouTube Джен Аткин Фото: Dailymail / YouTube Джен Аткин Фото: Dailymail / YouTube 1/13

На днях 26-летняя британка получила титул первой красавицы в стране. В ходе состязания девушка рассказала, что для победы в конкурсе она активно занималась спортом и за два года сбросила 51 килограмм. Помимо физических нагрузок, ей помогло увлечение музыкой: в 2018 году Аткин стала известной как кантри-певица и даже выпустила свой первый сингл.

Смотрите видео: все подводные камни средств для похудения





Читайте также: Девушку не узнают на фото после похудения

Напомним, женщина похудела на 60 кг после случая на девичнике.Также "Сегодня" писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться