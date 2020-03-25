Весит 80 кг: мужчина показал пугающие фото покрытого шрамами питона-альбиноса
Большая змея могла сбежать из неволи
Змеелов Тони Харрисон поймал огромного 80-килограммового питона-альбиноса длиной пять метров. Инцидент произошел в австралийском городе Оксенфорд, штат Квинсленд. Покрытую шрамами змею на коврике перед своим домом обнаружила местная жительница. (Доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть фото)
"Это редчайшая для Австралии змея. Могу я просто сказать: "Вау". Сюда приполз огромный тигровый питон-альбинос. Как чертовски он красив", – написал Тони Харрисон в Facebook.
Змеелов считает, что питон мог сбежать из неволи. По всей видимости, предыдущий владелец плохо с ним обращался.
Змею пришлось усыпить, так как этот вид происходит из США и запрещен к содержанию на территории Австралии.
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Напомним, в Facebook-аккаунте австралийского национального парка Уотарка Northern Territory Parks and Wildlife появились фотографии охоты питона на ястреба-перепелятника. Змея набросилась на птицу, когда та подлетела к воде в поисках добычи.
Кроме этого, на странице Sri Aman Youtuber в Facebook появились два видео, на которых группа геодезистов в малайзийском штате Саравак позирует возле огромного пятиметрового питона.
Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни
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