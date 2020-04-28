Ветер развернул самолет: появилось видео неудачной посадки лайнера в шторм

Пилоту пришлось снова набрать высоту и уйти на второй круг

Пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании Iberia Express, выполнявший рейс из Мадрида в Сантьяго-де-Компостела, не смог приземлиться в аэропорту с первого раза из-за мощных порывов ветра. Видеозапись неудачной посадки появилась в Twitter-аккаунте JacdecNew, посвященном авиационным инцидентам.

"Из-за сильных порывов ветра в финальной стадии приземления самолет очень сильно отклонился от осевой линии взлетно-посадочной полосы", – пояснили администраторы канала.

На ролике показано, как авиалайнер, раскачивающийся из стороны в сторону из-за шторма, подлетает к взлетно-посадочной полосе, но прямо перед приземлением резко разворачивает влево и сбивается с курса. После этого пилот снова набирает высоту и уходит на второй круг.

В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

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Напомним, в США пассажирский самолет совершил аварийную посадку на автостраду. Кроме этого, мы рассказывали, как пилот заснул и полетел мимо аэропорта в открытый океан.

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