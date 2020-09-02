"Вежливый кот" прославился благодаря широкой улыбке: забавные фото

На страничку питомца подписались 428 тысяч пользователей сети

Кот по кличке Олли, более известный как "Вежливый кот", прославился в Сети благодаря вежливому выражению мордочки. У питомца появился свой Instagram, куда хозяева выкладывают его забавные снимки и видео.

Судя по фотографиям, Олли обожает морковку. У него есть несколько плюшевых морковок, с которыми он спит. Недавно кот получил в подарок торт в виде морковки, а также статуэтку самого себя.

INSTAGRAM

Владелец Instagram-аккаунта про "Вежливого кота" khan_amon_ra и не предполагал, что люди так полюбят его питомца. Ведь нет сомнений в том, что фотографии с улыбающимся котиком сделаны в графическом редакторе.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

На страничку питомца подписались 428 тысяч пользователей сети.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о коте по кличке Тигр, который доставал лапой молоко во время онлайн-службы настоятеля Кентерберийского собора Роберта Уиллиса.

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Кроме этого, мы рассказывали об уличном коте, который придумал гениальный трюк, как прокормить себя.

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