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Видео дня. 79-летний маэстро в бионических перчатках сыграл на пианино впервые за 20 лет

Сегодня, 16:24

Жуан Карлос Мартинс долгое время страдал от дегенеративного заболевания

Известный бразильский музыкант Жуан Карлос Мартинс впервые за 20 лет сыграл на пианино. 79-летний маэстро долгое время страдал от дегенеративного заболевания – из-за боли в руках он не мог играть на любимом инструменте. Однако врачам удалось ему помочь.

Для Мартинса разработали специальные бионические перчатки, которые позволили задействовать сразу девять пальцев. В начале года Жуан Карлос рассказал о значительном прогрессе, а теперь он смог вернуться к работе.

Видео: Facebook

Жуан Карлос Мартинс – бразильский классический пианист и дирижер. Считается одним из лучших исполнителей Баха в ХХ веке наравне с Гленном Гульдом. В течение десятилетий он был ведущим пианистом в Симфоническом оркестре Бостона, Лос-Анджелесской филармонии и других классических труппах. Мартинс также основал ряд социальных программ для малообеспеченной молодежи в Латинской Америке.

Жуан Карлос Мартинс впервые за 20 лет сыграл на пианино
Фото: nachedeu.com

"Маэстро Мартинс прожил жизнь, полную славы, испытаний, упорства и триумфа, достаточную для того, чтобы наполнить ими живые воспоминания", – написала в 2008 году газета The New York Times.

Напомним, ранее искусственный интеллект от Google сочинил свою первую мелодию.

Также смотрите видео о фестивале детского уличного пианино:

Кроме этого, мы писали, как пятилетний пианист восхитил интернет виртуозной игрой.

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Источники: Сегодня , nachedeu.com
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