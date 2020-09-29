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Видео дня. 79-летний маэстро в бионических перчатках сыграл на пианино впервые за 20 лет

Жуан Карлос Мартинс долгое время страдал от дегенеративного заболевания

Известный бразильский музыкант Жуан Карлос Мартинс впервые за 20 лет сыграл на пианино. 79-летний маэстро долгое время страдал от дегенеративного заболевания – из-за боли в руках он не мог играть на любимом инструменте. Однако врачам удалось ему помочь.

Для Мартинса разработали специальные бионические перчатки, которые позволили задействовать сразу девять пальцев. В начале года Жуан Карлос рассказал о значительном прогрессе, а теперь он смог вернуться к работе.

Видео: Facebook

Жуан Карлос Мартинс – бразильский классический пианист и дирижер. Считается одним из лучших исполнителей Баха в ХХ веке наравне с Гленном Гульдом. В течение десятилетий он был ведущим пианистом в Симфоническом оркестре Бостона, Лос-Анджелесской филармонии и других классических труппах. Мартинс также основал ряд социальных программ для малообеспеченной молодежи в Латинской Америке.

Жуан Карлос Мартинс впервые за 20 лет сыграл на пианино

Фото: nachedeu.com

"Маэстро Мартинс прожил жизнь, полную славы, испытаний, упорства и триумфа, достаточную для того, чтобы наполнить ими живые воспоминания", – написала в 2008 году газета The New York Times.

Напомним, ранее искусственный интеллект от Google сочинил свою первую мелодию.

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