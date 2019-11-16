Видео дня: 9-летняя барабанщица взорвала сеть кавером Nirvana
За пять дней ролик собрал более 250 тысяч просмотров
Не только украинцы шокируют мир своими каверами. Сеть покоряет видео 9-летней Нанди Бушелл, которая исполнила кавер на хит группы Nirvana – In Bloom. Харизматичная барабанщица не только поражает техникой, но и поднимает настроение своей манерой игры.
Смотрите, сколько зарабатывают уличные музыканты:
За несколько дней видео девочки набрало более 250 000 просмотров в Youtube и сотни восторженных комментариев. И это заслужено. Только взгляните, какая она крутая!
Нанди, которая живет в Англии, играет на барабанах с шести лет. Вместе со своими родителями она также практикует игру на гитаре, и даже выступает на сцене с другими музыкантами, такими как Ленни Кравиц.
К слову, Нанди Бушелл призналась, что Nirvana является для нее одной из любимых групп. Она также большой поклонник Foo Fighters и Queens of the Stone Age.
Напомним, что ранее мы показывали видео двухлетнего гения-барабанщика.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.