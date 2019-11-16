Видео дня: 9-летняя барабанщица взорвала сеть кавером Nirvana

За пять дней ролик собрал более 250 тысяч просмотров

Нанди Бушелл Фото: YouTube

Не только украинцы шокируют мир своими каверами. Сеть покоряет видео 9-летней Нанди Бушелл, которая исполнила кавер на хит группы Nirvana – In Bloom. Харизматичная барабанщица не только поражает техникой, но и поднимает настроение своей манерой игры.

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За несколько дней видео девочки набрало более 250 000 просмотров в Youtube и сотни восторженных комментариев. И это заслужено. Только взгляните, какая она крутая!

Нанди, которая живет в Англии, играет на барабанах с шести лет. Вместе со своими родителями она также практикует игру на гитаре, и даже выступает на сцене с другими музыкантами, такими как Ленни Кравиц.

К слову, Нанди Бушелл призналась, что Nirvana является для нее одной из любимых групп. Она также большой поклонник Foo Fighters и Queens of the Stone Age.

Напомним, что ранее мы показывали видео двухлетнего гения-барабанщика.

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