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Видео дня. Две панды пытались взобраться на дерево и одна застряла (не смешно)

Сегодня, 12:23

В Сети опубликован ролик, в котором видно, как животное застряло между веток

В Сети появилось курьезное видео, в котором две панды залезли на дерево, и одна из них застряла между веток. За кадром слышен смех людей, которые наблюдают за животными, однако, панде, забравшейся выше всех, судя по всему, не очень смешно.

Ролик опубликовал пользователь TikTok с ником @KONGDM126. Он заснял двух панд, сидящих на ветках. Как известно, эти животные могут залезть достаточно высоко на дереве и даже уснуть там.

Однако никто не застрахован от неловких моментов. И один из представителей семейства медвежьих застрял на самой верхушке. Надеемся, с этой пандой все хорошо.

Видео: TikTok

Напомним, ранее мы рассказывали как хозяйка сделала в заборе дырки для собачьих морд, чтобы питомцы смогли наблюдать за происходящим в соседнем дворе. А еще посмотрите на 10 пассажиров метро, которые в попытке спастись от COVID-19 потеряли здравый смысл.

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