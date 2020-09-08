Видео дня. Кэмерон Диаз показала интересный трюк с бокалом вина и запустила челлендж

Актриса продемонстрировала, как опорожнить бокал с вином без помощи рук

Известная американская актриса и модель Кэмерон Диаз зарегистрировалась в социальной сети TikTok и сразу же запустила авторский челлендж – #WineChallenge.

Для испытания требуется два человека. Сидящий спереди держит во рту ножку бокала с налитым вином и аккуратно закидывает голову, а второй участник пытается выпить содержимое, ничего не пролив. Диаз пригласила для ролика свою подругу и коллегу Кэтрин Пауэр.

Вызов приняли и сотни юзеров, среди которых немало звезд. Знаменитости поддерживают флешмоб преимущественно в Instagram и Tik Tok, публикуя забавные фотографии и видео.

Вот несколько удачных попыток:

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Кэмерон Диаз – американская актриса и модель. Стала известной в 1990-х годах после роли в фильме "Маска". Была номинирована на "Золотой глобус" за роли в фильмах "Все без ума от Мэри", "Ванильное небо", "Банды Нью-Йорка" и "Быть Джоном Малковичем".

Напомним, ранее "Сегодня.Lifestyle" писали об известной американской актрисе Риз Уизерспун, которая создала забавный мем, идеально иллюстрирующий все происходящее в 2020 году.

Смотрите видео: в Сети запустили флешмоб, чтобы выразить благодарность врачам

Кроме этого, пользователи TikTokиз США запустили очередной забавный флешмоб. На этот раз они переодеваются в пенсионеров, надевают маски и, используя поддельные удостоверения личности, покупают себе алкоголь.

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