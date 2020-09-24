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Видео дня. Немецкая овчарка приняла двух брошенных львят, от которых отказалась мать

Молоко собаки максимально подходит львятам, утверждают сотрудники парка "Белый лев"

В российском парке "Белый лев" (Владивосток) восьмилетняя немецкая овчарка по кличке Сандра приняла двух брошенных львят, от которых отказалась мать – львица Сирона. Видеозапись размещена в Instagram-аккаунте парка.

На кадрах видно, как собака кормит своего черного щенка и двух львят, которые намного больше ее детеныша.

Сотрудники парка утверждают, что это уникальный случай, когда представитель одного вида животных принимает детенышей другого вида, тем более диких.

"Молоко собаки максимально подходит львятам, в нем есть все необходимые компоненты для нормального развития львенка", – отмечается в сообщении.

Директор парка Виктор Агафонов рассказал, что Сандра не любит кошек, однако приняла львов. По его словам, молока у собаки хватит на всех, так как обычно она выкармливает по восемь щенков.

Напомним, ранее мы рассказывали о кошке, которая стала заботливой матерью для четырех осиротевших щенят.

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Кроме этого, в Хмельницком родились трое очаровательных львят.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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