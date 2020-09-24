Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Видео дня

Видео дня. Немецкая овчарка приняла двух брошенных львят, от которых отказалась мать

Сегодня, 09:31

Молоко собаки максимально подходит львятам, утверждают сотрудники парка "Белый лев"

В российском парке "Белый лев" (Владивосток) восьмилетняя немецкая овчарка по кличке Сандра приняла двух брошенных львят, от которых отказалась мать – львица Сирона. Видеозапись размещена в Instagram-аккаунте парка.

На кадрах видно, как собака кормит своего черного щенка и двух львят, которые намного больше ее детеныша.

Публикация от ПАРК БЕЛЫЙ ЛЕВ ВЛАДИВОСТОК (@lionspark.ru)

Сотрудники парка утверждают, что это уникальный случай, когда представитель одного вида животных принимает детенышей другого вида, тем более диких.

"Молоко собаки максимально подходит львятам, в нем есть все необходимые компоненты для нормального развития львенка", – отмечается в сообщении.

Читайте также:
Стамбульский зоопарк пополнился "клубничным" малышом

Директор парка Виктор Агафонов рассказал, что Сандра не любит кошек, однако приняла львов. По его словам, молока у собаки хватит на всех, так как обычно она выкармливает по восемь щенков.

Напомним, ранее мы рассказывали о кошке, которая стала заботливой матерью для четырех осиротевших щенят.

Смотрите видео: почему нельзя заводить черного кота

Кроме этого, в Хмельницком родились трое очаровательных львят.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Шовковский завел у себя дома льва: видео Дикий пес притворился мертвым, чтобы спастись от львов: невероятное видео Эпичная схватка львов, слонов и бегемотов попала на видео Нелепая схватка львиц и стада буйволов попала на видео
Россия видео собака лев овчарка львята
Источники: Сегодня , instagram.com/lionspark.ru
Реклама

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
«Невеста» Харламова восхитила формами в эффектном мини
«Невеста» Харламова восхитила формами в эффектном мини
Дівчина дня. Гаряча подруга Артуро Відаля
Дівчина дня. Гаряча подруга Артуро Відаля
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси

Популярные статьи

Вчера, 13:28Fun

Самый узкий дом в Лондоне продают за 34 миллиона гривен (фото)

Вчера, 11:57Fun

Девушка с десятым размером груди зарабатывает на жизнь благодаря своим снимкам

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Линзы и новая прическа: Ольга Сумская показала необычный образ

Вчера, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 23 сентября: Водолею нужно избегать конфликтов, а Рыбам – наслаждаться жизнью

22 сентябряFun

"Ношу корсет по 18 часов в день": женщина с 53-сантиметровой талией замахнулась на мировой рекорд (фото)

22 сентябряFun

Для любителей выпить: за 100 тысяч долларов продают квартиру "из пивных банок" (фото)

22 сентябряШоу-бизнес

"Мы с Сашей больше не вместе": Алина Гросу прокомментировала развод и поблагодарила поклонников за поддержку

22 сентябряFun

Gucci создал модные джинсы с пятнами от травы – купить можно за 22 тысячи гривен (фото)

22 сентябряFun

Ученые раскрыли тайну загадочной жидкости из гробницы возрастом 2000 лет: фото

22 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 22 сентября: Овна ждет удача на работе, а Тельца – интересная встреча

21 сентябряШоу-бизнес

Григорий Чапкис женился на женщине, которая моложе его на 52 года

21 сентябряШоу-бизнес

"Это того не стоило": Тарас Цимбалюк откровенно рассказал о первом браке

21 сентябряШоу-бизнес

Джей Ло восхитила поклонников шикарной фигурой в купальнике: фото

21 сентябряFun

"Что это за животное?" Коза с впечатляющими габаритами случайно попала на видео

21 сентябряСтиль

Лучшие платья онлайн-премии "Эмми-2020": как выглядели Энистон, Уизерспун, Зендая и другие

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы-2020: лучшие поздравления в картинках, стихах и смс

Новости партнеров

Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Кайли Дженнер вышла на улицу в пикантном образе (Фото)
Кайли Дженнер вышла на улицу в пикантном образе (Фото)
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очарован футболист
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очарован футболист
Экс-дама Супряги высказалась про критику ее отношений с Бондарем
Экс-дама Супряги высказалась про критику ее отношений с Бондарем
Убитая горем экс-жена Павлика не сдержалась: вот ее слова
Убитая горем экс-жена Павлика не сдержалась: вот ее слова

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять