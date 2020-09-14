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Необычная находка в заброшенном доме удивила блогера

Сегодня, 12:35

Автор ролика была очень довольна, что обнаружила это здание

TikTok-блогер с никнеймом Rebabeba сняла на камеру странную находку в заброшенном доме. На видео якобы попало лицо девочки, которая стояла у окна на втором этаже. Однако правда оказалась намного прозаичней.

Первые кадры ролика выглядят вполне обычно: на них женщина показывает увитый разросшимся плющом фасад старого здания. Автор видео была очень довольна, что обнаружила это здание, и назвала заброшенный дом прекрасным. Она пояснила, что здание раньше принадлежало некой семье Мерфи.

@rebabeba

My mom sent me this video of a mansion she found on a hike and I just noticed a FACE in the window wtfff ##haunted

♬ original sound – rebabeba

Внезапно блогер заметила, как в кадре появилось детское лицо – оно выглядывало из верхнего окна дома. Сначала женщина очень удивилась, но потом сняла ролик с другого ракурса и доказала, что паранормальные явления тут ни при чем. Просто владельцы дома оставили в окне манекен.

@rebabeba

Reply to @aimelatinabeauty_ UPDATE!!!

♬ original sound – rebabeba

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали о мужчине из Швеции, который нашел на дне моря старый фотоаппарат: снимки на карте памяти чудом сохранились.

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Кроме этого, мы рассказывали о женщине по имени Пин Лян, которая запрещала своему внуку смотреть на ее архивные фотографии. Что именно скрывала родственница, парень по имени Джонни Куан из американской Калифорнии узнал только после ее похорон.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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