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Необычная находка в заброшенном доме удивила блогера

Автор ролика была очень довольна, что обнаружила это здание

TikTok-блогер с никнеймом Rebabeba сняла на камеру странную находку в заброшенном доме. На видео якобы попало лицо девочки, которая стояла у окна на втором этаже. Однако правда оказалась намного прозаичней.

Первые кадры ролика выглядят вполне обычно: на них женщина показывает увитый разросшимся плющом фасад старого здания. Автор видео была очень довольна, что обнаружила это здание, и назвала заброшенный дом прекрасным. Она пояснила, что здание раньше принадлежало некой семье Мерфи.

@rebabeba My mom sent me this video of a mansion she found on a hike and I just noticed a FACE in the window wtfff ##haunted ♬ original sound – rebabeba

Внезапно блогер заметила, как в кадре появилось детское лицо – оно выглядывало из верхнего окна дома. Сначала женщина очень удивилась, но потом сняла ролик с другого ракурса и доказала, что паранормальные явления тут ни при чем. Просто владельцы дома оставили в окне манекен.

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