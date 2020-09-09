Видео дня. Трогательное воссоединение детеныша леопарда с матерью

Этот короткий ролик мало кого оставит равнодушным

Детеныш леопарда, которого удалось спасти из девятиметрового колодца, благополучно вернулся к своей матери. Видео трогательного воссоединения животных в индийской деревне Паргаон, штат Махараштра, сняли волонтеры. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

По словам местных рабочих, они случайно заметили упавшего в воду леопарда и сразу же вызвали бригаду спасателей. Волонтеры опустили металлическую клетку на дно колодца, чтобы поймать его. Уже через 20 минут зверь самостоятельно забрался внутрь.

Владелица организации по спасению животных Неха Панчамия утверждает, что это было только началом спасательной операции. Они оставили хищника в деревянной клетке в лесу и через установленную камеру следили, когда к нему подойдет мать.

"Мы все нервничали, появится ли мать за своим детенышем? Она пришла через 20 минут и начала его звать. Как только мы заметили ее, то открыли клетку с помощью веревки и позволили малышу выбежать, – добавляет Неха Панчамия. – Мы были невероятно счастливы, когда увидели их воссоединение. Надеюсь, просмотр видео вызовет у вас те же эмоции".

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали о редчайшем черном леопарде, который неожиданно попал на видео в южноафриканской провинции Гаутенг. Как отмечают эксперты, черный окрас у этих зверей – редкая генетическая мутация.

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