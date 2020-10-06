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Видео дня. Ученые поймали пятиметровую акулу-людоеда весом в полторы тонны

Сегодня, 10:29

Возраст хищницы – более 50 лет, утверждают исследователи

Сотрудники некоммерческой организации OCEARCH поймали большую белую акулу длиной около пяти метров и весом в полторы тонны. Возраст хищницы – более 50 лет. Это произошло вблизи канадской провинции Новая Шотландия, сообщает телеканал 9 News.

Ученые подробно изучили акулу: сделали ультразвуковое исследование, взяли образцы крови, мышц, кожи и бактерий с ее зубов.

"Это настоящая королева океана и матриарх, – рассказывает председатель организации Крис Фишер, который руководил экспедицией. – У нее есть шрамы и зажившие раны, которые рассказывают о богатой истории ее долгой жизни. Когда стоишь рядом с ней, чувствуешь себя очень маленьким".

Акулу назвали Нукуми (Nukumi). Ученые оставили в ее теле датчики, один из которых будет записывать, как глубоко она опускается, а другой – отслеживать ее перемещения в течение следующих пяти лет.

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Большая белая акула – одна из крупнейших хищных рыб на Земле. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Белые акулы встречаются в водах всех океанов, кроме Северного Ледовитого. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Напомним, ранее мексиканец опубликовал в своих соцсетях впечатляющее видео попытки акулы-людоеда съесть дайвера в клетке.

Смотрите видео: акулы потопили лодку с рыбаками

Кроме этого, мы рассказывали, как гигантская акула-людоед кружила вокруг мужчины в лодке.

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