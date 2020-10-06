Видео дня. Ученые поймали пятиметровую акулу-людоеда весом в полторы тонны
Возраст хищницы – более 50 лет, утверждают исследователи
Сотрудники некоммерческой организации OCEARCH поймали большую белую акулу длиной около пяти метров и весом в полторы тонны. Возраст хищницы – более 50 лет. Это произошло вблизи канадской провинции Новая Шотландия, сообщает телеканал 9 News.
Ученые подробно изучили акулу: сделали ультразвуковое исследование, взяли образцы крови, мышц, кожи и бактерий с ее зубов.
"Это настоящая королева океана и матриарх, – рассказывает председатель организации Крис Фишер, который руководил экспедицией. – У нее есть шрамы и зажившие раны, которые рассказывают о богатой истории ее долгой жизни. Когда стоишь рядом с ней, чувствуешь себя очень маленьким".
Акулу назвали Нукуми (Nukumi). Ученые оставили в ее теле датчики, один из которых будет записывать, как глубоко она опускается, а другой – отслеживать ее перемещения в течение следующих пяти лет.
Большая белая акула – одна из крупнейших хищных рыб на Земле. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Белые акулы встречаются в водах всех океанов, кроме Северного Ледовитого. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.
Напомним, ранее мексиканец опубликовал в своих соцсетях впечатляющее видео попытки акулы-людоеда съесть дайвера в клетке.
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Кроме этого, мы рассказывали, как гигантская акула-людоед кружила вокруг мужчины в лодке.
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