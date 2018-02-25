Видео с крабом, угрожавшим повару ножом, взорвало сеть
Маленький смельчак решил бороться за свою жизнь до конца, вооружившись холодным оружием
Сеть взорвало видео, где маленький краб, вооружившись холодным оружием в виде ножа, пытался сбежать от повара, чтобы не стать в итоге блюдом.
Видео полюбилось пользователям и за короткое время набрало более 50 тысяч просмотров
Притворившись скромной студенткой, она попросила тренеров показать ей несколько приемов тайского бокса и встать с ней в спарринг. Однако когда они оказались на ринге, парни поняли, что внешность может быть очень обманчива
Также обсуждалось жесткое видео про выгнавшего голую девушку на улицу американца, которому в итоге грозит решетка. Мужчину обвинили в принуждении, нападении, угрозах, оскорблении и поведении, представляющем опасность для ребенка. Ему грозит тюремное заключение сроком до семи лет.
Инцидент произошел в январе 2016 года. Мело утверждает, что обнаружил на телефоне девушки переписку сексуального характера, которую она вела с другими мужчинами. Он стал оскорблять ее, угрожал убить и замахнулся на нее тяжелой статуэткой в опасной близости от их двухмесячной дочери.
О том, как смех "проглотившего курицу фермера" вызвал истерику у журналиста, смотрите на видео ниже:
Вы сейчас просматриваете новость "Видео с крабом, угрожавшим повару ножом, взорвало сеть". Другие Fun-статьи смотрите в блоке "Последние новости"