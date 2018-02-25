Видео с крабом, угрожавшим повару ножом, взорвало сеть

Маленький смельчак решил бороться за свою жизнь до конца, вооружившись холодным оружием

Сеть взорвало видео, где маленький краб, вооружившись холодным оружием в виде ножа, пытался сбежать от повара, чтобы не стать в итоге блюдом.

Видео полюбилось пользователям и за короткое время набрало более 50 тысяч просмотров

где чемпионка по тайскому боксу притворилась, будто впервые на ринге. Чемпионка по тайскому боксу использовала свой скромный внешний вид, чтобы разыграть двух молодых тренеров в одном из залов Малайзии. Ранее мы показывали видео,. Чемпионка по тайскому боксу использовала свой скромный внешний вид, чтобы разыграть двух молодых тренеров в одном из залов Малайзии.