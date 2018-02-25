Видео с крабом, угрожавшим повару ножом, взорвало сеть

Сегодня, 12:59

Маленький смельчак решил бороться за свою жизнь до конца, вооружившись холодным оружием

 

Краб не захотел заканчивать свою жизнь на кухне. Фото: pixabay
Краб не захотел заканчивать свою жизнь на кухне. Фото: pixabay

Сеть взорвало видео, где маленький краб, вооружившись холодным оружием в виде ножа, пытался сбежать от повара, чтобы не стать в итоге блюдом.

Видео полюбилось пользователям и за короткое время набрало более 50 тысяч просмотров

Ранее мы показывали видео, где чемпионка по тайскому боксу притворилась, будто впервые на ринге. Чемпионка по тайскому боксу использовала свой скромный внешний вид, чтобы разыграть двух молодых тренеров в одном из залов Малайзии.

Притворившись скромной студенткой, она попросила тренеров показать ей несколько приемов тайского бокса и встать с ней в спарринг. Однако когда они оказались на ринге, парни поняли, что внешность может быть очень обманчива

Также обсуждалось жесткое видео про выгнавшего голую девушку на улицу американца, которому в итоге грозит решетка. Мужчину обвинили в принуждении, нападении, угрозах, оскорблении и поведении, представляющем опасность для ребенка. Ему грозит тюремное заключение сроком до семи лет. 

Инцидент произошел в январе 2016 года. Мело утверждает, что обнаружил на телефоне девушки переписку сексуального характера, которую она вела с другими мужчинами. Он стал оскорблять ее, угрожал убить и замахнулся на нее тяжелой статуэткой в опасной близости от их двухмесячной дочери.

О том, как смех "проглотившего курицу фермера" вызвал истерику у журналиста, смотрите на видео ниже:
нож, краб, видеохит

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