Видеохит: "умный" BMW угнали за полторы минуты

Сегодня, 11:01

Владелец обнаружил пропажу через час после угона

BMW угнали. Фото: pixabay
BMW угнали. Фото: pixabay

В Британии "умный" BMW смогли угнать за полторы минуты, воспользовавшись специальным устройством для перехвата сигнала смарт-ключа, пишет Digg.

По информации издания, автомобиль был оснащен интеллектуальной системой доступа. Угонщики, после перехвата смарт-ключа, смогли открыть автомобиль. На видео попал один из преступников, который машет перед дверью авто рюкзаком. Вероятно, внутри него находится аппарат.

Владелец обнаружил пропажу автомобиля случайно, приблизительно через час после угона. Он также отметил, что обычно оставлял ключи от автомобиля перед дверью, однако на этот раз, вернувшись усталым, просто положил их на тумбочку. Это и дало возможность преступникам поймать сигнал.

Ранее мы писали что, россиянин купил BMW с "сюрпризом": невероятное видео.


Также напомним, гонщик вдребезги разбил Bentley, въехав в "драндулет" пенсионера: появилось видео.

74-летний мужчина на Ford Kuga пропускал встречные автомобили и тронулся, когда улица опустела. В этот момент из-за поворота на полном ходу вылетел Bentley.

Кроме этого сайт "Сегодня" сообщал, как бабушка на "крутом" Mercedes поехала в гастроном.
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