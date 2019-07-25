Видеошок: пес пожертвовал собой ради спасения годовалого ребенка
Инцидент произошел 19 июля в филиппинском городе Кидапаван, провинция Котабато
Четырехлетняя собака Майли и двухлетняя белая такса по кличке Мокси спасли годовалого ребенка от смертоносного укуса кобры. По информации таблоида Daily Mail, инцидент произошел 19 июля в филиппинском городе Кидапаван, провинция Котабато.
Смотрите видео: пес спас ребенка от кобры
Как можно увидеть на опубликованных в сеты кадрах, два домашних пса отважно сразились со змеей. Несколько секунд кобра извивалась и пыталась уползти, а два питомца прогоняли ее с участка. Затем змея устремилась к входной двери, однако Мокси и Майли укусили ее и оттащили от дома. По словам хозяев, в помещении спала их годовалая дочь Скай.
О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:
В результате жесткой схватки кобра и собака Майли погибли. Мокси выжила, но ослепла от змеиного яда.
Владелец дома и отец Скай, Хайме Селим вспоминает, что и он, и его супруга во время инцидента были на работе, а за ребенком следила прислуга. "Когда мы приехали, домработница показала нам видеозапись и рассказала, что случилось. Мы очень гордимся нашими собаками, – говорит мужчина. – Я так им благодарен, что они спасли жизнь Скай. Нам будет не хватать Майли".
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