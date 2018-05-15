Видеошок: реакция женщины, увидевшей мужа с любовницей в аэропорту

Ревнивая жена ругает супруга, крепко держа соперницу за волосы

Любовная драма в Колумбии. Фото: кадр из видео

В колумбийском аэропорту разгорелись невиданные страсти: ревнивая жена вцепилась в волосы любовнице мужа, чтобы не дать им улететь на отдых вместе. Свидетели сняли скандал на видео, и оно быстро стало вирусным.

На кадрах видно, как женщина ругается на супруга, крепко держа соперницу за волосы. Мужчина пытается оттянуть жену от новой возлюбленной. Отдельного внимания заслуживает самообладание любовницы, которая переносит истязание молча.

"Избавься от нее, или я устрою скандал прямо сейчас. Я не собираюсь ее отпускать. Убей меня, если хочешь отправиться в тюрьму", – говорит ревнивая жена.

Напомним, любовница в нижнем белье выпрыгнула из окна и повисла на проводах.

В Китае сняли на видео, как женщина повисла на электрических проводах, спасаясь от жены своего любовника, которая приехала раньше, чем предполагалось.

На кадрах видно, как под висящим телом женщины, на которой надеты крошечные розовые шортики и бюстгальтер в тон, собирается толпа зевак, и некоторые из них снимают происходящее на видео.

Кроме этого, мы писали, что любовница застрелила звезду турецких телесериалов и покончила с собой.

Известный актер и ведущий Ватан Шашмаз был найден мертвым в одном из стамбульских отелей.

"Два безжизненных тела обнаружены в номере люксового отеля Conrad, расположенного в стамбульском районе Бешикташ", – пишут турецкие СМИ.